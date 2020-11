El Gobierno descarta cambios en la reforma laboral a corto plazo y los condiciona a un acuerdo con patronal y sindicatos

Publicada el 17/11/2020 a las 06:00

El Gobierno de Pedro Sánchez logró este lunes otra foto para su álbum de la "unidad" con los agentes sociales. En este caso, el presidente del Gobierno y varios de sus ministros se reunieron en la Moncloa con el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. ¿El fin? La constitución de la llamada Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resiliencia, un foro que Sánchez pretende que ejerza de cauce para regular el diálogo entre el Gobierno y los agentes sociales en torno al Plan de Recuperación que se financiará con el Fondo de Recuperación-Next Generation de la Unión Europea. Esta unidad es la misma que el presidente pretende para uno de los grandes retos del programa de Gobierno de la coalición PSOE-Unidas Podemos para esta legislatura: el "desmontaje" de la reforma laboral en vigor, herencia de los años de Gobierno del Partido Popular.

Y, en este contexto, las fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre descartan cambios a corto plazo en la legislación laboral. "Las negociaciones llevan su tiempo. Es importante el acuerdo con los agentes sociales", destacan las citadas fuentes, que recuerdan cómo en lo que va de la XIV Legislatura ya son seis las ocasiones en las que Gobierno, patronal y sindicatos han ido de la mano. La última lleva la fecha del 30 de septiembre, cuando se dio luz verde a la extensión de los a la extensión de los beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero.

Grupos parlamentarios como EH Bildu piden al Ejecutivo compromisos en este sentido en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, un proyecto que la semana pasada superó el debate de totalidad y que ahora enfila la fase de enmiendas. Fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones entre el Gobierno y las formaciones que no plantearon enmiendas de devolución del texto admiten que el tema de la reforma laboral estuvo sobre la mesa en estas conversaciones, pero que no hay nada cerrado. "Será ahora cuando vayamos al detalle, a la letra pequeña", defienden.

Más que un planteamiento que afecte a las cuentas públicas en sentido estricto, podría tratarse de un compromiso del Ejecutivo con un horizonte temporal, como ha ocurrido, por ejemplo, en las negociaciones que mantuvieron los sectores del Partido Socialista y el de Unidas Podemos en el Gobierno antes de dar por cerrado el proyecto de las cuentas públicas para el próximo ejercicio. En este caso, se llegaron a acuerdos sobre alquileres e Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La derogación de la reforma laboral ya generó una crisis entre PSOE y Unidas Podemos en el mes de mayo en una de las prórrogas del estado de alarma. Y EH Bildu era también uno de los actores.

Retrasos en el calendario

En el ministerio que dirige Yolanda Díaz (Unidas Podemos) querían abrir la negociación sobre la reforma laboral de 2012 el pasado mes de octubre, pero los flecos por cerrar con la denominada Ley Rider, que busca regularizar la situación de los falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto, ha retrasado ligeramente el calendario de Trabajo.

La negociación ya se produjo justo antes de la declaración del estado de alarma de marzo, y los agentes sociales estuvieron a punto de llegar a un acuerdo que ahora tendrán que retomar con un escenario radicalmente diferente: la economía ha sido parcialmente arrasada y todas las previsiones apuntan a que el PIB se hundirá por encima del 12% este año. Un contexto que dificulta el acuerdo.

La negociación se antoja, sin embargo, por fascículos y la primera ronda negociadora es en teoría la que podría generar mayor consenso. Sobre la mesa estarán las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas o la recuperación de la ultraactividad indefinida en los convenios: la reforma laboral de 2012 establece que, si vence el convenio pactado, habrá una prórroga de un año; de no acordarse un nuevo convenio, pasa a ser de aplicación el inmediatamente superior, con la consecuente pérdida de derechos laborales.

Y más cambios: devolver la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, algo que también se eliminó durante la etapa en el ministerio de Fátima Báñez. En febrero, Yolanda Díaz derogó el despido por acumulación de bajas médicas justificadas. Una decisión unilateral que, no obstante, generó consenso social por su carácter abusivo.

A pesar del empeoramiento general de la economía, la CEOE, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo cuentan con una baza a favor: la experiencia de negociar la prórroga a los ERTE. Hasta seis acuerdos se han alcanzado en este sentido desde que arrancó la pandemia.

Los fondos europeos y la reforma laboral

Este lunes, tanto Sordo (CCOO) como Álvarez (UGT) destacaron tras la reunión en la Moncloa que Bruselas no condiciona la recepción de los fondos europeos por parte de España a realizar determinadas reformas. Y explicaron que no hay una posición por parte de la Unión Europea para que la llegada de los recursos exija, o no, tocar la reforma laboral o de pensiones, informa Europa Press.

De hecho, según explicó el líder de CCOO, "la Comisión Europea está trasladando a la Confederación Europea de Sindicatos que los fondos que lleguen a España no condicionan las políticas sobre corrección de la reforma laboral y de pensiones". "Eso será otra discusión que habrá que abordar en el marco del diálogo social en los próximos días", añadió.

Preguntada sobre la posible condicionalidad de los fondos a posibles reformas, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mantuvo que en el encuentro se había hablado de "futuro" y de cómo trabajar para poner en marcha el Plan de Recuperación. "En ningún momento cabe plantear esta cuestión en términos de condicionalidad y aún menos a condicionalidad referida a reformas del pasado", destacó.