La plataforma Xnet y tres colegios de Barcelona 'sacan' a Google de las aulas con un plan de digitalización alternativo

Publicada el 10/12/2020 a las 12:00 Actualizada el 10/12/2020 a las 12:23

Xnet, la plataforma ciudadana que defiende los derechos digitales y la protección de datos, ha lanzado un dispositivo novedoso de digitalización de los centros educativos con un software “auditable y seguro” que pretende garantizar la privacidad y seguridad de los alumnos como alternativa a los servicios de Google. El proyecto, que ha sido bautizado bajo el nombre de Plan de Digitalización Democrática de los Centros Educativos, incluirá una prueba piloto en tres centros educativos de Barcelona. El programa se llevará a cabo después de que hace dos años un grupo de madres y padres se pusieran en contacto con Xnet para denunciar que sus hijos no tenían otra alternativa del uso de las herramientas de Google, según ha explicado Simona Levi, portavoz de la plataforma. “Si tu no quieres Google y no autorizas a que tu niña de cuatro años tenga toda la información en la nube de Google, tu hija se queda excluida de todas las actividades”, señala Levi.

El programa tiene como objetivo “salvaguardar de manera integral los derechos digitales de la comunidad educativa en los centros de educación primaria y secundaria de la ciudad de Barcelona” y la intención es que se extienda a más centros educativos. Desde la plataforma buscan desarrollar un conjunto de herramientas de software libre y auditable en los centros de enseñanza. “Un software libre cuyo código y estructura sea visible y por esto es auditable, porque cualquier persona con conocimiento puedo leerlo y comprobar lo que hace”, explica Levi. El plan ha recibido el apoyo de las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña (aFFaC), junto a la Dirección de Innovación Democrática, el Comisionado de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona y el Consorcio de Educación de Barcelona. Además, recibirá un presupuesto inicial de 140.000 euros que ha concedido del consistorio como parte del presupuesto municipal de 2021.

Xnet, que desde 2008 ha desarrollado una intensa actividad de presión política en cuestiones como la protección de datos y la libertad de información, ha presentado este proyecto con la intención de “desarrollar el espíritu crítico hacia internet y los entornos digitales” y dotar a los centros educativos de "infraestructuras que sean 100% seguras, auditables y que defiendan la soberanía de los datos personales y otros derechos vinculados a la era digital, como la inviolabilidad de las comunicaciones en línea, la minimización de las datos y la privacidad desde el diseño, con especial énfasis en los niños y adolescentes", según han explicado. Además, será la entidad encargada de de dar seguimiento al programa piloto y hacer la evaluación, así como de diseñar su escalabilidad conjuntamente con la Dirección de Innovación Democrática, el Consorcio de Educación de Barcelona y el Comisionado de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona.

El proyecto inicia ahora su fase piloto, de la que pueden formar parte hasta un máximo de cinco centros educativos como laboratorio de pruebas para la implantación de este software. El plan incluirá servidores seguros para almacenar datos con criterios éticos y respetuosos con los derechos humanos y digitales, un paquete de aplicaciones y de herramientas libres y auditables adaptadas a las necesidades de los centros educativos, como Nexcloud, Big Blue Button y Moodle, entre otras. Además de un servicio técnico y de formación que tendrá una presencia permanente en los centros para acompañarlos de forma personalizada en el uso de los nuevos sistemas, según los datos facilitados por la organización.