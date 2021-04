Guía para no perderse con los fondos de recuperación: así son las grandes inversiones "del plan más ambicioso de la historia reciente España"

Publicamos esta información sobre el coronavirus en abierto gracias a los socios y socias de. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí . La información de calidad es la mejor vacuna contra cualquier virus.

Publicada el 14/04/2021 a las 06:00

En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estamos ante el "plan económico más ambicioso de la historia reciente de España". Una oportunidad, que sólo se presenta "dos veces en la vida". Se trata del plan diseñado por el Ejecutivo para la gestión de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE, que para España suponen 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 2021-2026. La estrategia va tomando forma y este miércoles será expuesta por el jefe del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados a los grupos parlamentarios, un paso previo a su remisión a la Comisión Europea. La fecha tope para este trámite es el 30 de abril.

El plan, integrado hasta ahora por un documento central de 211 páginas y un anexo de 107, tendrá que pasar en las próximas fechas por el Consejo de Ministros.

Para el primer tramo, el del periodo 2021-2023, está prevista una movilización de 70.000 millones de euros, de los que la parte más importante, unos 13.200 millones, van destinados a la bautizada como "Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada". A este desembolso presupuestario se suma un importante paquete de reformas en cuestiones que van del Sistema Nacional de Salud al modelo de los cuidados, con buena parte del foco puesto en las residencias de mayores, las que sufrieron las principales consecuencias en la primera ola de la pandemia. La crisis del covid-19 ha dejado al descubierto las carencias en estos sectores, fruto de años de recortes y privatizaciones.

¿Cuáles son los ejes del plan? ¿Cuáles son las principales partidas? ¿Qué plazos se manejan? ¿Cuáles son las exigencias de las instituciones europeas? infoLibre se acerca a la letra pequeña de este plan.

Los 20 programas tractores de inversión

El plan incorpora una importante agenda de inversiones –un total de 110 medidas– y reformas estructurales –102–, que confluyen en cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. Y son esos cuatro ejes los que orientan las "diez políticas palanca" con las que Sánchez busca "la segunda gran modernización de la economía".

Los ámbitos verde y digital se llevan el 39% y el 29% de las inversiones, respectivamente. Importante también es el desembolso en materia de educación y formación (10,5%) y la I+D+i (7%).

Los 20 programas tractores de inversión son los siguientes:

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada: 13.203 millones de euros.

2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana: 6.820 millones.

3. Modernización de las Administraciones públicas: 4.315 millones.

4. Plan de Digitalización de Pymes: 4.066 millones.

5. Hoja de Ruta del 5G: 3.999 millones.

6. Nueva Política Industrial España 2030 millones y Estrategia de Economía Circular: 3.782 millones.

7. Plan Nacional de Competencias Digitales: 3.593 millones.

8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico: 3.400 millones.

9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación: 3.380 millones.

10. Despliegue e integración de energías renovables: 3.165 millones.

11. Nueva Economía de los Cuidados: 2.492 millones.

12. Nuevas Políticas Públicas para un Mercado de Trabajo Dinámico, Resiliente e Inclusivo: 2.363 millones.

13. Preservación del Litoral y Recursos Hídricos: 2.091 millones.

14. Plan Estratégico de Formación Profesional: 2.076 millones.

15. Modernización y Digitalización del Sistema Educativo: 1.648 millones.

16. Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad: 1.642 millones.

17. Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable: 1.555 millones.

18. Infraestructuras Eléctricas, Redes Inteligentes, Almacenamiento: 1.365 millones.

19. Renovación y Modernización del Sistema Sanitario: 1.069 millones.

20. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial: 500 millones.

Programa de reformas

En el capítulo de reformas, destacan las de la modernización y el refuerzo del sistema nacional de Salud , la que aboga por "un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja de ruta del hidrógeno verde", la modernización de la Justicia, la relativa a "nueva economía de los cuidados" –con el foco puesto en las residencias de mayores– , la Ley de Aguas y una nueva política de vivienda, un asunto en el que ya trabajan desde hace meses los miembros del Gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos y en el que han exhibido no pocas discrepancias.

¿Cuál es el calendario?

La Comisión Europea establece que los planes han de ser presentados antes del 30 de abril. A partir de su recepción, la comisión evaluará los planes en un plazo máximo de dos meses a partir de su recepción. Y, a partir de ese momento, el Consejo dispone de un máximo de un mes para aprobarlos. Está prevista que la implementación del plan comience en junio de 2021 y se prolongue hasta diciembre de 2026. A medida que se van cumpliendo los objetivos acordados, los Estados miembros podrán solicitar reembolsos hasta dos veces al año.

Al término de la reunión de la comisión interministerial que analizó el plan, Sánchez aseguró que el Gobierno tiene todo listo para que los primeros proyectos comiencen a desarrollarse en cuanto el plan sea aprobado. "Las consecuencias beneficiosas del Plan comenzarán a notarse desde el primer minuto de su ejecución", dijo el presidente.

¿Qué efectos se esperan sobre la economía y el empleo?

Los cálculos de la Moncloa apuntan a que el plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021 y que favorecerá que se creen más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución. Además, señalan, mejorará la vertebración del país mediante la fijación de población en todo el territorio.

El papel de la oposición

Este miércoles, Pedro Sánchez trasladará en el Congreso los ejes el plan a los grupos parlamentarios como previa a la sesión de control al Gobierno. A tenor de la reacción del Partido Popular, la sesión se prevé tensa.

El plan más importante para España de todos los tiempos (Sanchez dice) se cuelga de un tweet apenas 12 horas antes de que el Presidente lo cuente en el Parlamento. Ni se ha hablado con el primer partido de la oposición ni da tiempo para que los diputados lo estudien. ¿Es serio? — Elvira Rodríguez (@erodriguez_2019) April 13, 2021

Fuentes de la dirección nacional del PP, lamentaron este martes que el presidente del Gobierno haya dicho que el plan presentado es "el más ambicioso de la historia reciente", pero que no haya contado con el PP "en ningún momento para alcanzar un gran acuerdo". A ojos del principal partido de la oposición, Sánchez ha hecho, una vez más, un ejercicio de falta de transparencia y opacidad.

"No habla con el principal partido de la oposición y no ofrece el tiempo prudencial para estudiar el detalle del plan, que tampoco ha explicado en la rueda de prensa. De nuevo, Sánchez no está a la altura de las circunstancias", añaden. Y completan: "Su tacticismo electoral es una irresponsabilidad solo a la altura de sus mentiras. Un plan que nace marcado por el ocultismo y la falta de transparencia que caracteriza a Sánchez".