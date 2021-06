Una manifestación de feministas contrarias a la ley trans pide la dimisión de Montero: "Promueve leyes contra las mujeres"

Publicada el 26/06/2021 a las 15:56 Actualizada el 26/06/2021 a las 16:42

Confluencia Movimiento Feminista, que agrupa a medio centenar de organizaciones de toda España, se ha manifestado en Madrid y otras ciudades en contra de la ley trans del Ministerio de Igualdad que, a su juicio, supone "un retroceso en la protección" de los derechos de las mujeres. "Irene Montero, dimisión" y "Este Gobierno no nos representa" han sido algunos de los lemas que se han escuchado este mediodía en la Puerta del Sol, donde se han concentrado varios centenares de personas, informa Europa Press.

Estas movilizaciones se producen un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que el anteproyecto de esta norma se aprobará en el Consejo de Ministros del martes 29 de junio, incluyendo en su redacción la autodeterminación del colectivo trans. "Lamentablemente, en el siglo XXI están retrocediendo los derechos de las mujeres, y con el Ministerio de Igualdad que tenemos en España hoy en día es peor la situación", ha incidido la miembro de Confluencia Movimiento Feminista, Sonia Gómez, en declaraciones a Europa Press.

Gómez ha recalcado que la Ley Trans "no va de derechos trans", sino de "borrado de mujeres y de hormonación infantil". "Queremos que la gente lea esa ley trans. El feminismo nunca ha estado en contra de los derechos de nadie, todo lo contrario. Hemos sido grandes luchadoras por nuestros derechos", ha apostillado.

Las entidades feministas consideran que "la ofensiva de la alianza entre el patriarcado y el capitalismo neoliberal contra las mujeres en general, y contra el movimiento feminista en particular", está llegando a una situación "criminal" que está "subvirtiendo todas las reivindicaciones" del movimiento y "penetrando en todo el ordenamiento jurídico" del país.

Y señalan directamente al Gobierno actual que, recuerdan, se "autodenomina" el "más feminista de la historia" y, sin embargo, y a su juicio, "están transformando las leyes contra la agenda feminista" por la que llevan "luchado durante los últimos 300 años". "Ante la inacción cómplice de la Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Igualdad ha ignorado y despreciado al movimiento feminista, promoviendo leyes contra las mujeres", asegura la Confluencia, que también pone el foco en las comunidades autónomas que han aprobado leyes sobre los derechos trans. Esta situación, indican, les ha llevado a "tomar las calles".

La portavoz de Confluencia Movimiento Feminista y de 8-M Movimiento Feminista de Madrid, Laura de la Fuente, ha explicado en declaraciones a Europa Press que el Gobierno "no ha cumplido con la agenda feminista" y considera que el PSOE ha aceptado esta ley para conseguir "réditos políticos". "De los cuatro compromisos del Pacto de Coalición, no ha cumplido ninguno y, además, eleva a la categoría de pacto esta Ley de Autodeterminación de Sexo cuando no estaba registrada ni consensuada en estos términos", ha señalado, y ha añadido que pese a ser el Gobierno "más feminista de la historia", es también el que menos medidas por las mujeres ha llevado a cabo.

Modificar las leyes Rodhes y Celaá

Estas organizaciones feministas reclaman la derogación de todas las leyes trans existentes en el territorio español en las que se "sustituye la categoría jurídica sexo por identidad de género".

Además, quieren frenar la Ley LGTBI, o la conocida como Ley Zerolo (de Igualdad de Trato y No Discriminación) que "introducen la criminalización de las personas que, en el ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión, defiendan el uso de las palabras mujer, madre o vulva, o se equivoquen en el uso de los pronombres, imponiendo multas de hasta 150.000 euros".

También llaman a derogar las normas o la parte de ellas que atentan contra los derechos de las mujeres y de la infancia, así como contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, como la recién aprobada Ley Rhodes (de protección a la infancia contra la violencia) y algunas disposiciones de la Ley Celáa (LOMLOE), que, en su opinión, "generan confusión respecto a la obligatoriedad de educar en igualdad".

Otra de las organizaciones feministas que denuncia el daño de las normas trans a las mujeres, la organización Contra el Borrado de las Mujeres, ha advertido de que, si el Gobierno da luz verde a una ley trans con autodeterminación de género estará apoyando "una ley misógina" que "destroza" los derechos de las mujeres y que estará "rendida a los deseos de los varones".