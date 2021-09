ERC pide movilizarse para "hacer imbatible el referéndum" y Junts defiende una "resolución democrática del conflicto"

Publicada el 11/09/2021 a las 12:15 Actualizada el 11/09/2021 a las 13:30

El independentismo se vuelve a movilizar este sábado con motivo de la Diada después de que el año pasado se celebrara de forma mucho más rebajada que en ediciones anteriores a causa de las restrucciones por la pandemia del coronavirus. Y lo hace con la vista puesta en la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno prevista para finales de la próxima semana, que genera tensiones y discrepancias entre los partidos y entidades favorables a la independencia de Cataluña. Se trata, además, del primer 11 de septiembre tras los indultos.

Las primeras hora de las mañana ha estado marcada por la ofrenda floral a Rafael Casanova. En este escenario el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente y conseller de Territorio y Políticas Digitales, Jordi Puigneró, han mantenido una conversación con el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa. Cuando salía de la zona vallada para realizar el acto, el president ha sido increpado a grito de "traidor" por algunos de los ciudadanos presentes.

La ampliación de El Prat marca la Diada

Esta conversación, que según fuentes conocedoras ha sido "distendida", llega después de que el Gobierno decidiera suspender la inversión de l.700 millones de euros para la ampliación de el aeropuerto de Barcelona, otro de los temas que marcan esta Diada. La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha replicado a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y ha afirmado que desde el Govern podrán volver a negociar si el Gobierno apuesta por el "equilibrio" entre mejorar el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y respetar su entorno natural.

"En este equilibrio nos encontrarán, y nos encontrarán para negociar lo que haga falta", ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en la tradicional ofrenda floral. Estas declraciones llegan después de que Raquel Sánchez haya dicho este mismo sábado que quedan 20 días para negociar la ampliación del aeropuerto pero que ve escaso margen, Vilagrà ha afirmado que se debe ser "serio" con este asunto y ser consecuente con las directivas europeas sobre la biodiversidad.

ERC sostiene que el adversario es el Estado y Junts pide una "resolución democrática del conflicto"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha pedido movilizarse en esta Diada para fortalecer al independentismo antes de la mesa de diálogo y hacer una alianza entre ciudadanía e instituciones que consiga "hacer imbatible el referéndum". En la delegación republicana han estado presentes, además del president Aragonès, el líder del partido, Oriol Junqueras; los exconsellers Alba Vergés y Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Vilalta ha dicho que, si bien es la primera Diada sin que los presos del 1-O estén en la cárcel, todavía hay una "situación de represión"; ha reclamado al independentismo creerse la fuerza que tiene, y ha sostenido que el adversario es el Estado y no los otros independentistas.

El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha hecho este sábado un llamamiento a "la movilización y la determinación para ganar la libertad" y avanzar hacia la independencia de Cataluña. En la delegación de Junts estaban también los exconsellers de la Generalitat Josep Rull y Jordi Turull y el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, entre otros cargos del partido. Sànchez, que ha pedido una "resolución democrática del conflicto", ha acusado al Gobierno de no tener esa voluntad y de no mantener sus compromisos, después de que anunciara la suspensión de la inversión para ampliar el Aeropuerto de Barcelona.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido este sábado una Diada para todos los catalanes y ha pedido a todos "estar a la altura para aprovechar las oportunidades" en un momento que califica de cambios profundo. En declaraciones tras la ofrenda en el monumento de Rafael Casanova junto al expresidente José Montilla y otros dirigentes del PSC, Illa ha pedido recuperar como símbolo la senyera y que las "cuatro barras sean las de la convivencia, el recuentro y la reconstrucción". A las puertas de una mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat prevista para finales de la semana que viene, Illa ha pedido un "dialogo sincero, honesto y para todos los catalanes".

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado la Diada de este sábado, que ha calificado como una de las más importantes de los últimos 10 años, por la mesa de diálogo entre gobiernos, que ve como "un punto de inflexión" para solventar el conflicto político en Cataluña. "Estamos ante una de las diadas más importantes porque tenemos mayorías dispuestas a resolver el conflicto político a través de la política y de forma bilateral", ha declarado a los medios tras participar en la tradicional ofrenda floral. Ha insistido en que la mesa es una "gran oportunidad para levantar cabeza, salir del atolladero", y ha defendido que lo que resuelva ese espacio deberá ser sometido al voto de los catalanes porque considera que es la única forma de conseguir un nuevo consenso en Cataluña.

La diputada de la CUP en el Parlament Dolors Sabater ha hecho este sábado un llamamiento a la movilización en la Diada y ha reclamado a Aragonès convocar el Pacto Nacional para el derecho de la autodeterminación y la amnistía. En declaraciones a los periodistas, también ha criticado el papel de los comuns de los últimos días porque lo considera "sacar de la papelera de la historia de las propuestas que no van a ninguna parte, propuestas que ya propuso Artur Mas en 2013", después de que este mismo sábado los comuns hayan apostado por la mesa de diálogo, por reforzar el autogobierno catalán y por refrendar lo que salga de ese espacio. Además, Sabater ha acusado al Gobierno de no tener voluntad de "solucionar el conflicto político" y ha restado todo crédito a la mesa de diálogo afirmando textualmente que no sirve para nada.

Puigdemont responde a Sánchez

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado a través de su cuenta de Twitter por celebrar una Diada de "reencuentro" y trabajar por "una Cataluña en positivo". "Por una Diada donde el reencuentro, el afecto y la concordia nos guíen", ha escrito. "Avancemos hacia lo que nos une, trabajemos por una Cataluña en positivo, que camina con decisión hacia un futuro de progreso", ha subrayado en su mensaje, que ha publicado tanto en castellano como en catalán.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha respondido a este tuit de Sánchez reprochándole que felicite la Diada hablando de concordia: "Respetar las decisiones del Parlament es lo más positivo y fomenta más la concordia que disolverlo por decreto, anular y no respetar sus leyes". En un tuit con motivo de la Diada y recogido por Europa Press, Puigdemont ha añadido que "es la fiesta nacional de Cataluña. No es una opinión de ningún partido, lo dice una Ley del Parlament aprobada por unanimidad".

Manifestación para "luchar y ganar la independiencia"

Pero el foco estará en la manifestación de Barcelona convocada por la ANC, que este año tiene como lema Lluitem i guanyem la independència (Luchemos y ganemos la independencia) y será ahora una marcha al uso a diferencia de los últimos años, más caracterizados por movilizaciones masivas y estáticas que buscaban llenar grandes espacios en los que realizaban algún tipo de performance.

La manifestación, que se podrá celebrar porque el Govern ha levantado a partir de este viernes las restricciones a la reunión de personas, comenzará en plaza Urquinaona, donde hubo grandes disturbios tras la sentencia del 1-O. Bajará por la Via Laietana, pasando por delante de la Comisaría de la Policía Nacional, y terminará frente a la Estació de França, donde se celebrará un acto con las intervenciones de los presidente de la ANC, Elisenda Paluzie; de Òmnium, Jordi Cuixart, y de la AMI, Jordi Gaseni.

Está previsto que a la manifestación asistan los principales dirigentes de ERC y Junts, así como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la mayoría de consellers del Govern y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, mientras que por parte de la CUP estará la presidenta del grupo del Parlament, Dolors Sabater.

La ANC no ha querido fijar una cifra que haga considerar un éxito la movilización y cree que no se puede comparar con manifestaciones de otros años porque todavía se hará en un contexto de pandemia, pero Paluzie explicó el jueves que prevén congregar a un grupo de "seis dígitos" y confió en que sea una de las movilizaciones más grandes en Europa en tiempos de coronavirus.