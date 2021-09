Juan Lobato suma al abogado y experto en memoria histórica Eduardo Ranz a su candidatura para liderar el PSOE-M

Publicada el 18/09/2021 a las 13:00 Actualizada el 18/09/2021 a las 13:40

El abogado y experto en memoria histórica Eduardo Ranz se retira de la carrera por el liderazgo del PSOE de Madrid tras alcanzar un "acuerdo programático y de integración" con la precandidadura del diputado Juan Lobato. Esta candidatura se enfrentará el próximo 23 de octubre al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala y a la de la portavoz socialista en Paracuellos del Jarama, Eva Llarandi. Los socialistas madrileños buscan nuevo secretario general después de la dimisión de José Manuel Franco tras los malos resultados de la formación en las elecciones del 4 de mayo.

Eduardo Ranz es uno de los principales defensores de las víctimas de memoria histórica en procesos como el de la exhumación de los hermanos Lapeña y ha colaborado con infoLibre en un consultorio legal desde marzo de 2020 resolviendo dudas respecto a las medidas adoptadas por el Gobierno y las comunidades autónomas durante y después del estado de alarma. Abogado y profesor en la Universidad Carlos III, también es autor del libro No matarás. Memoria civil.

"Sumamos fuerzas con la candidatura de Juan Lobato para ganar Madrid", explica el equipo de Ranz en un comunicado al que ha tenido acceso infoLibre. "El acuerdo contempla la profundización en las líneas iniciadas en el 39 congreso federal y se enmarca en las propuestas del grupo Socialistas Como Tú, entre las que cabe destacar la especial necesidad de dedicación al partido en estos momentos, la apertura social del PSOE de Madrid y la puesta en valor de la acción política de nuestro partido", asegura el texto.

Desde candidatura de Ranz invitan a "los compañeros y compañeras a sumarse fraternalmente al proyecto encabezado por Juan Lobato y lograr de este modo un partido unido, fuerte y que sume a toda la militancia para desbancar al PP de Madrid en 20 meses". Asimismo, en el comunicado también trasladan un reconocimiento expreso a Llarandi y Ayala a quienes piden "seguir contruyendo cada día un partido más en la Comunidad de Madrid". "Estamos seguros de que, sino ahora, tras la elección del Secretario General, todos juntos sumaremos fuerzas por el proyecto colectivo", explica el comunicado.



Como defensor del consenso militante y tras diálogos entre @SocialistComoTu y @EquipoLobato hemos alcanzado un acuerdo programático que con ilusión, SUMAMOS a @juanlobato_es en #PrimariasPSOEMadrid Agradecimiento a la gestora y al resto de precandidatos. En @psoe_m nadie sobra pic.twitter.com/iUiWuq0MN4 — Eduardo Ranz (@EduardoRanz) September 18, 2021

Esta decisión llega pocas horas después de que se iniciará este viernes la presentación de candidaturas, que se prolongará hasta este lunes. El candidato aprobado, que se votará el 23 de octubre en primera vuelta, será ratificado por el Congreso Regional el 13 y 14 de noviembre, según consta en el calendario del 14º Congreso Regional del PSOE-M. El PSOE nombró tras las pasadas elecciones del 4 de mayo a una gestora para dirigir el partido en Madrid tras la salida de José Manuel Franco.

Juan Lobato ya ha hecho mediáticamente oficial su precandidatura y ha asegurado que quiere lograr que el partido "vuelva a ser referente de la izquierda en Madrid". Esta es la segunda vez que se presenta, tras el año 2017 donde compitió con José Manuel Franco y Eusebio González Jaboneto y, donde finalmente, Franco se alzó con el liderazgo. Ahora, quiere volver a dar "un paso al frente" y crear espacios de participación si lidera el partido y volver a conectar a los socialistas con los jóvenes, los emprendedores y los autónomos. Para él, es necesario que el partido adopte una posición política "más moderna, dinámica y transversal" y ser capaces "de llegar a muchos sectores de la sociedad madrileña" que, "por desgracia", en la última década no han sido "capaces de conectar con ellos". Ya han mostrado su apoyo a Lobato la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios; el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita; la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse; el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y diversos diputados.

Por su parte, Juan Ayala pretende trabajar el partido desde dentro" para conseguir en 2023 "un magnífico resultado" y eso, a su parecer, "solo se puede hacer armando buenos equipos, buenas dinámicas de trabajo y pidiendo la participación a los militantes para que se reactive el PSOE de Madrid". Otras de las propuestas que fundamentan su proyecto es que necesitan un PSOE "autónomo de Ferraz", desde la "lealtad, la colaboración y la coordinación con ellos"; pero considera que Madrid tiene que ser "suficientemente mayor" como para resolver "sus problemas". Para Ayala, esto no ha sucedido en los últimos años y es lo que exige, esa autonomía. Ayala ha insistido en que él ha dado el paso para presentarse como candidato porque de esta forma "se van a producir las primarias", ya que si no hay candidatos no es posible. Tanto él como Lobato han expresado su intención de sumarse el uno al equipo del otro gane quien gane.

Por su lado, la militante del PSOE y secretaria general de este partido en Paracuellos del Jarama, Eva Llarandi, ha indicado que se presenta a las primarias para "recuperar Madrid y transformar al partido", y ha pedido también una mayor autonomía para de Madrid frente a Ferraz, que considera que les ha "ninguneado". Su programa se fundamenta en diez puntos. Considera que la militancia es "la fuerza motora" del partido y, por ello, deben sentirse "protagonistas de las actuaciones y decisiones que se toman en él". También quiere resaltar a las agrupaciones y propone que la relación y comunicación entre agrupaciones debe integrarse como forma de trabajo, estableciéndose reuniones entre agrupaciones que compartan intereses comunes, agrupaciones y dirección ejecutiva, agrupaciones y diputados de la Asamblea de Madrid.