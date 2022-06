Sobre Hacienda y Joaquín Sabina

Leo (por enésima vez) un titular que dice que Joaquín Sabina "pierde con Hacienda un pleito de 2,5 millones" (ver aquí). Se trata de la declaración fiscal de sus derechos de autor de hace más de una década. El titular periodístico reflejado en distintos medios omite un detalle fundamental: lo que Hacienda reclamaba a Sabina ya fue pagado hace mucho tiempo, como ocurre con cualquier contribuyente a quien el fisco reclama por cualquier discrepancia. Primero usted paga, y después pleitea. Salvo que se apellide Borbón, por poner un ejemplo (aunque esa es otra historia).

Por circunstancias de amistad personal que siempre he reconocido (me parece lo honesto en el oficio periodístico) conozco con cierto detalle el conflicto de Hacienda con Joaquín Sabina, por otra parte muy similar al que afecta a otros artistas, escritores o periodistas que en su día se encontraron con la sorpresa de que sus gestores fiscales les informaron de que lo que hasta ese momento era una fórmula legal de declaración de ingresos y aplicación de deducciones fiscales había cambiado. De modo que lo que un artista como Sabina dedicaba a sostener a un amplísimo grupo de colaboradores en sus giras –músicos, técnicos de sonido, de iluminación o especialistas en márketing de promoción– no se podía declarar de la forma en la que esos mismos gestores consideraban hasta ese momento que debía hacerlo.

El titular periodístico sobre Joaquín Sabina reflejado en distintos medios omite un detalle fundamental: lo que Hacienda le reclamaba ya fue pagado hace mucho tiempo

Quienes llevamos toda la vida defendiendo (y practicando) la necesidad de que cada cual contribuya a la caja común en proporción justa a sus ingresos (como establece por cierto la Constitución), debemos ser escrupulosos en lo que se refiere a los compromisos con Hacienda y los incumplimientos de cualquier personalidad pública a la que cabe exigir ejemplaridad.

Así que proceden algunas matizaciones a lo que hemos leído en las últimas horas.

1. Joaquín Sabina no tiene deuda alguna con Hacienda en estos momentos, ni por este procedimiento ni por ningún otro.

Las deudas referentes a esta inspección fueron abonadas mediante compensaciones de oficio sobre devoluciones de Impuesto de Sociedades realizadas por la AEAT por valor de 1.420.649,54 euros en fechas 25 de septiembre de 2014 y 23 de octubre del mismo año y un abono en metálico de 1.270.000 euros realizado el 11 de noviembre de 2014, con lo que se abonaba el principal de la liquidación y los intereses de demora.

De modo que es incorrecto afirmar que se deben pagar 2,5 millones a la Agencia Tributaria. Que sea la cuantía del procedimiento no significa que sea una deuda pendiente de abonar.

2. La sentencia de la Audiencia Nacional no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que se encuentra en estudio en estos momentos.

3. La sociedad "EL PAN DE MIS NIÑAS, SL" tenía (y siempre ha tenido) como socia mayoritaria a Doña Isabel Oliart Delgado. En ningún momento ha sido Joaquín Sabina socio o administrador de dicha entidad. Por lo que no ha sido, ni directa ni indirectamente, propietario de los activos de dicha sociedad ("velero y libros antiguos" según indica la sentencia sobre la que se ha informado en estas últimas horas). Cualquiera que conozca mínimamente a Joaquín Sabina puede pensar que daría un brazo por conseguir la primera edición de un poemario de García Lorca o de Borges o de César Vallejo, pero imaginarlo como propietario de un velero (y mucho menos como usuario del mismo) es de locos.

Escribo esto simplemente para que quede constancia frente a la galopante desinformación, y para que cada palo aguante su vela. Hacienda somos todos. Cada cual en su medida. Sin trampas, pero sin inventos.