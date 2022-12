¿Qué lees, bobo?

Leo Messi ya no es solamente el mejor goleador vivo de la historia del fútbol. También es uno de los más grandes divulgadores del gótico tardío. Su exabrupto “¿Qué mirás, bobo?”, dirigido a un jugador holandés en un partido en el Mundial de Catar, no solo ha sido combustible inagotable de memes, perfecta leyenda de camisetas y tazas de desayuno o encargo masivo para tatuadores de todo el planeta. También ha sido el mejor publirreportaje en la historia de los 1.500 años del monasterio de Samos, enclavado en uno de esos espectaculares paisajes del interior de Lugo. En uno de los medallones de las bóvedas de uno de sus dos claustros, se puede leer desde hace 500 años el mensajito del astro argentino con todas sus letras. Según los estudiosos, el letrero iba dirigido a los monjes que, en vez de caminar ensimismados en sus rezos con la mirada pegada al suelo, levantaban la cabeza para recrearse en el gótico que les sobrevolaba. Es entonces cuando se topaban con el “Qué miras, bobo”, en mayúsculas y sin tilde porteña. Otros sostienen que el medallón es en realidad una broma del cantero de turno, un tal Rodríguez de Ramberde, que se sumó a la larga tradición de picapedreros gamberros que dejaban esculpidos sus monólogos en lugares inaccesibles.

Este jueves, seis mil de navarros han visto expuesta en Pamplona la Mano de Irulegi, una minúscula pieza de bronce que se ha convertido en el nuevo fetiche de los vascos. Descubierta en un yacimiento arqueológico a diez kilómetros de Pamplona, la mano pudo estar colgada hace 2.100 años de la puerta de una casa como señal de bienvenida. Pero su valor no es su edad sino los 40 signos ortográficos que se pueden leer en ella y en los que los investigadores creen haber identificado un vocablo, sorioneku, que podríamos traducir como afortunado o la expresión de un deseo de suerte. Sería el primer registro escrito en lengua vascónica, la precuela del euskera, y además escrito, y aquí viene la sorpresa, en un alfabeto que sería propio de los vascones. La mano ya está disponible en colgantes, camisetas e imanes de nevera. Obviaremos el debate abierto por los aguafiestas de turno. Que si el hallazgo se está utilizando políticamente, qué si eso no es euskera ni nada parecido, que en realidad es un objeto celtibérico o que hay muchas más manitas por ahí que no salen en el telediario. Qué más da, lo importante es el mensajito que nos llega de los turbulentos tiempos de la Hispania romana del siglo I a. C: buen rollo, mucha suerte, que os vaya bien amigos.

Sí, tengan ustedes un tranquilo 2023. Y cuidado con lo que leen. Buena suerte.

Baba Vanga ha desplazado a Nostradamus cada vez que comienza un nuevo año y se publican las penalidades que nos esperan en los próximos 12 meses. Los anuncios del astrólogo francés son spoilers de las películas navideñas de Netflix comparados con los augurios de esta vidente búlgara a la que el mismísimo Leonid Brézhnev pedía que le iluminase en pleno esplendor soviético. Enterrada la utopía estalinista, está virgen de Fátima del Este nos dejó a su muerte un completo calendario de desastres hasta 5079, año del Apocalipsis. Para este 2023 incluye todo tipo de hecatombes, incluido un cambio de órbita de la Tierra. Y debe de haber acertado por el ruido que se adivina. Hablo, claro está, de la guerra entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Ella se ha atrincherado en las páginas grapadas del ‘Hola’, su verdadero hogar, y él en las cinco columnas de ‘El País’, el púlpito desde el que da instrucciones a la derecha mundial. Isabel anunció en el ‘BOE rosa’ que rompía con Mario, entre otras cosas, porque el premio nobel le montaba, a sus 86 años, escenitas de “celos infundados”. La respuesta del novelista ha sido terrible. Una brutal crónica de Martín Bianchi en el diario de Prisa ha reproducido extractos de un cuento del escritor publicado hace dos años del que nadie tenía noticia y que es un mensajito en toda regla. El protagonista es un señor mayor que se arrepiente de haber dejado a su esposa por otra mujer. “Fue un enamoramiento de la pichula, no del corazón. De esa pichula que ya no me sirve para nada, salvo para hacer pipí”, dice de su fracasada aventura. Aún no hay sudaderas ni pins rotulados con las palabras del autor de La fiesta del chivo. Pero todo se andará, créanme. Sí, tengan ustedes un 2023 sin demasiados sustos. Y cuidado con lo que leen. No hagan el bobo. Buena suerte.