Compras, opas y apagones

Todo en todas partes partes y al mismo tiempo. Puede decirse que en España hay una guerra de posiciones latente, otra guerra, la que subyace bajo los parlamentos, la que se despliega en los consejos de administración de algunas empresas, la que decide opas, la que propicia apagones. Nombramientos, compras, opas, apagones. Todo en todas partes y al mismo tiempo.

Hace un año, en vísperas de las elecciones catalanas, el BBVA lanzó una opa hostil contra el Banco Sabadell. El pasado miércoles, la CNMC dio el visto bueno a la operación y Pedro Sánchez, antes de elevarla al Consejo de Ministros, ha decidido someterla a consulta ciudadana, algo inédito hasta la fecha. La astucia de Sánchez acaricia los horizontes financieros. Acaba de lanzar un referéndum. Esta no es su guerra, así que ha dejado que el pueblo decida entre Jesús o Barrabás, que es lo mismo que decidir entre el BBVA o el Sabadell. Sánchez, de momento, es Poncio Pilatos y en todo este barro, él se lava las manos.

El banco de Josep Oliú no está preparado para jugar la liga europea

Este país luce más cuando se pelea contra sí mismo. El voto de Pere Soler, exdirector de los Mossos y consejero de Junts en la CNMC, fue favorable a la opa sin necesidad de emitir un voto particular. Carles Puigdemont le puso su sello desde Flandes para confirmarnos que todo va fetén. El banco de Josep Oliú no está preparado para jugar la liga europea. Sólo tiene sentido preservar el Sabadell de una opa si admitimos que es un banco regional. La geometría financiera es el barroco de la economía que va desde Madrid a Utrech pasando por la cuenca del Bidasoa. Mientras Sánchez afirmaba ayer desde el Circle del Treball que no defraudaría a los catalanes, incluido al Sabadell, la patronal catalana fingía mirar hacia otro lado con la aprobación de la reducción de la jornada laboral que inicia su trámite legislativo este miércoles con la aprobación en el Consejo de Ministros.

Todo en todas partes y al mismo tiempo. Un día después del apagón que dejó sin luz a toda España, Ángel Simón fue destituido como consejero delegado de CriteriaCaixa. El hombre que comunicó a Pallete su salida de Telefónica perdió la confianza de Isidro Fainé, quien ha colocado como sustituto a Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy. Nombramientos, compras, opas y apagones. Mientras tanto, Pedro Sánchez envía un mensaje a las tres eléctricas más poderosas de este país tras dejar sin luz a los españoles. El presidente del Gobierno no admite chantajes de nadie. Todo en todas partes y al mismo tiempo.

Algunos despistados (y otros no tanto) han tratado de derivar el apagón del lunes hacia un debate sobre la viabilidad de las renovables o la demonización de las nucleares. Pero esa es otra discusión. Colocar el debate ideológico de fondo en el foco de atención política es una trampa en la que no conviene caer. La política sigue siendo, principalmente, el arte de la distracción. Lo que sucedió el lunes pasado fue un mensaje enviado desde los despachos del oligopolio energético. Y eso, en términos democráticos y jurídicos, es lo que está investigando el Gobierno a través del CNI.

Todo en todas partes y al mismo tiempo. Corren aguas tranquilas en Indra. Ángel Escribano, su presidente, ha encontrado en Oughourlian, el presidente de PRISA, el respaldo a la absorción de Escribano Mechanical and Enginnering. Nombramientos, opas, compras, apagones. La pregunta es sencilla: ¿por cuánto dinero estaría dispuesto Ourghoulian a vender sus acciones en Prisa? Algunos accionistas españoles de Prisa ya están buscando inversores extranjeros para lanzar una oferta de compra sobre el grupo. El favorito para ello es el magnate checo Daniel Kretinsky, propietario del grupo de supermercados galo Casino, dueño del 50% de Caprabo en España y propietario del Spartak. El presidente de Prisa, propietario del 30% de las acciones, se ha negado a vender su paquete a título individual y ha instado al grupo de accionistas españoles a que lancen una opa sobre el 100% del capital a un precio, como mínimo, de 0,67 euros por acción si quieren quedarse con la compañía. Prisa tiene ahora un valor en bolsa de 524 millones de euros y, si se lanzara una opa al precio que quiere Oughourlian, la valoración llegaría a 900 millones de euros. Las cartas están echadas. Nombramientos, compras, opas y apagones. Hay quien pretendía debilitar a Oughourlian para fortalecer a Escribano. Recuerden: todo pasa en todas partes y todo al mismo tiempo.