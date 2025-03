Malos tiempos para ser mujer y joven

Pasado el Día de la Mujer, hay que seguir denunciando. Porque, como San Valentín no debería ser el único momento del año en el que cuidar, cenar y agasajar a nuestros novios y novias, el 8M tampoco debería ser el único día en el que hablásemos, con intención y profundidad, de los problemas de las mujeres.

Uno de los más preocupantes hoy es cómo la conversación en torno a la igualdad se ha vandalizado. Así lo recoge el informe Sin filtro, realizado por la consultora LLYC. Una radiografía de cómo el debate lo está ganando esa supuesta “discriminación inversa” que victimiza a los hombres y obvia las desigualdades estructurales.

Solo algunos datos: cuatro de cada cinco mensajes contra el feminismo están politizados. El 22% de los hombres jóvenes entre 15 y 29 años creen que las mujeres deben priorizar el cuidado familiar por encima de todo. Casi la mitad de los hombres cree que la promoción de la igualdad de las mujeres ha llegado demasiado lejos.

El relato reaccionario de la manosfera está ganando por goleada. Solo hay que pasarse por los perfiles de youtubers más seguidos en nuestro país. Roma Gallardo, Jordi Wild, Un tío blanco hetero, El Xokas o Wall Street Wolverine, por mencionar solo algunos. Todos ridiculizan el feminismo y los problemas que sufrimos las mujeres, en vídeos que tienen millones de visitas.

Cuando escucho a los youtubers de la manosfera me dan ganas de llorar. Me gustaría que hubiesen tenido que pasar por la mitad de mierdas que pasamos nosotras

Cuando les escucho me dan ganas de llorar. Porque son referentes para los chicos del futuro. Profesores salvajes sin ningún control. ¡Y, sorprendentemente, también jóvenes! Pero por lo que sea no han vivido lo mismo. Ni han pasado por las mierdas que pasamos nosotras. Paternalismo, condescendencia, abusos de poder, una presión estética brutal y machismo estructural, invisible a simple vista. “Si quieres llegar lejos en esto, olvídate de ser madre hasta que estés en el límite”, me dijo hace años un jefe.

Y así seguimos, a pesar de todo, en pleno siglo XXI. Con la mitad de la población teniendo que sacrificar o ralentizar su carrera laboral, soportando la culpa y la carga mental de los cuidados, teniendo que silenciar por vergüenza la violencia sexual y obstétrica o aguantando comentarios, opiniones y prejuicios entorno a nuestra forma de ser y vivir nuestra vida que nadie ha pedido.

Muchas amigas periodistas han abandonado X en los últimos meses. No soportaban el acoso y los insultos. En este sentido, es muy llamativo otro de los datos del informe. La mitad de los usuarios de la red social de Elon Musk se oponen a la causa feminista. Es lo que tiene tener un jefe, Trump, condenado por acoso sexual. Malos tiempos para las mujeres de todo el mundo. Y mucho peores, para ser mujer y joven.