Memoria histórica no, saunas sí: dejemos en paz a los muertos, pero sólo a los nuestros

Se preguntan los medios hasta cuándo habrá legislatura. Quién sabe, tal vez hasta que el Partido Popular encuentre otro líder y candidato a presidente que sepa cómo funciona nuestro sistema, que es una democracia parlamentaria, lo respete, no llame gobiernos ilegítimos a los que propicia el Congreso y no esté empeñado en formar el suyo por las malas y contra todos, sin darse cuenta de que no es que todos vayan por la autopista hacia La Moncloa en dirección contraria, sino que él lleva en el coche a un copiloto con el que nadie quiere sentarse a hablar de nada. La capacidad de Feijóo para enfurecer y ahuyentar a sus posibles socios ideológicos es directamente proporcional a su aislamiento político, y si gracias a su pacto con los extremistas está a la vez solo y mal acompañado es porque no encuentra apoyos ni en Madrid, ni en el País Vasco, ni en Cataluña: creo que este hombre sería incapaz de encontrar un griego en la Ilíada.

Su discurso radical del otro día, lanzando acusaciones de gran calibre contra de Pedro Sánchez y su familia, tuvo dos epílogos peligrosos: uno, el de su nueva portavoz, que dijo que para acusar al presidente del Gobierno de haber vivido de los supuestos prostíbulos que regentaba el padre de su esposa “no hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”; el otro, suyo, cuando aseguró que algunas de las informaciones sobre ese asunto “las había leído en los periódicos”. Hombre, pues ustedes y yo hemos leído que él cometió en Galicia irregularidades de todo tipo, que favoreció dinero público y cargos a dedo a su esposa, a su hermana y a su prima, que tiene una casa ilegal y que su patrimonio se ha multiplicado en los últimos tiempos de manera inexplicable y, por lo tanto, sospechosa. En caso de duda, mi abuela materna tenía una máxima: “¿Cómo no va a ser verdad, si lo ha dicho la televisión?” Pero mucho me temo que en la era de la polarización esas cosas ya no pasan.

Agitar muertos es un riesgo. Para demostrarlo, el periodista Antonio Maestre ha desenterrado una oscura historia de la familia política del líder del PP, según la cual el abuelo de su mujer “se quedó con la farmacia de un republicano asesinado por los fascistas en Pontedeume” y, por lo tanto, “ese falangista y miembro de las milicias del pueblo hizo fortuna gracias al crimen, de manera que Feijóo y Eva Cárdenas disfrutan ahora del patrimonio familiar que surgió de la represión”. Y se pregunta si eso lo convierte, siguiendo su propia línea argumental contra Sánchez, “en partícipe a título lucrativo de un asesinato franquista”. El pasado no vuelve, pero daña desde lejos, es un espacio lleno de trampas porque los difuntos no pueden defenderse, y además resulta que los mismos partidarios de no removerlo cuando se habla de memoria histórica lo utilizan contra sus rivales cuando les beneficia hacerlo: dejemos en paz a los muertos, enfatizan, pero debe de ser, como siempre, sólo a los suyos.

Así que la piedra está lanzada y Feijóo no se da cuenta de que la tira contra su propio tejado, que cada paso que da hacia la ultraderecha hace avanzar a Vox y retroceder a ese PP centrado que él dijo venir a fomentar, que si copia a los extremistas que le marcan el paso, sus votantes preferirán el original a un líder de imitación; que son los jóvenes de su partido los que se van a Vox y que se ha ido de merienda a una isla desierta con un antropófago: es Abascal el que se lo está comiendo a él. Un lince.