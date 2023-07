Tanto monta monta tanto Alberto como Santiago

Dice en una entrevista la antigua lideresa y en su día referente moral del Partido Popular en el País Vasco, María San Gil, que entiende perfectamente que a algunas víctimas del terrorismo, como por ejemplo a la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez, les moleste el lema “que te vote Txapote”, pero que cómo renunciar a él con el éxito que tiene, la eficacia que está demostrando como reclamo y el acierto de mercadotecnia que supone. Lo dice riéndose, en un tono cómplice: “A mí me parece un eslogan perfecto, muy gráfico; es verdad que tal vez estamos frivolizando con el terrorismo, pero esa frase es tan contundente que hay que seguirla utilizando”, remata, logrando la complicidad divertida del presentador que le ha hecho la pregunta y de Toni Cantó, que se apunta a la defensa de la consigna: "Lo entiende todo el mundo y cala." Pocas veces se ha visto una defensa tan implacable de la idea de que el fin justifica los medios. Los de comunicación y los otros.

El Partido Popular tiene un historial delicado y unos antecedentes sospechosos en este asunto dramático. “No hay dictaduras peores y mejores ni terroristas buenos y malos”, enfatizaba el presidente del Gobierno José María Aznar; pero tras los atentados del 11 de Marzo dejó meridianamente claro que, al menos, sí que había unos crímenes que ayudaban a ganar las elecciones y otros que hacían que se perdiesen: su intento y el de sus ministros de otorgarle la autoría de aquella masacre a esa banda asesina a la que él llamó Movimiento de Liberación Vasco constituye uno de los episodios más vergozosos de nuestra democracia. Sabiendo de sobra que los trenes habían sido volados por los yihadistas de Al Qaeda y que esa monstruosidad era la respuesta del fundamentalismo a la reunión de las islas Azores, el titular de Interior, Ángel Acebes, repitió hasta en tres ruedas de prensa: "El Gobierno no tiene ninguna duda de que lo ha hecho ETA. Es absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigida a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia.” El que había sido hasta hacía poco ministro de Presidencia y ya designado delfín del jefe, Mariano Rajoy, sentenció: "ETA hoy ha puesto de luto a la democracia española.” “Algunos parece que quieren descartar que pueda ser la banda criminal y asesina ETA, cuando todo apunta a ello”, insistió el ministro de Trabajo y portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana. Y por si hubiera alguna duda de cuáles eran las órdenes del jefe, la de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió a los embajadores de todo el mundo unas instrucciones de debido cumplimiento: “Deberá usted aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quién está detrás de estos atentados. Y si lo considera oportuno acudir a los medios para exponer estos hechos.” Cuando todo eso no sirvió de nada, Álvarez Cascos, el ministro de Fomento, se cruzó por la calle con Pilar Manjón, madre de uno de los fallecidos y entonces cara visible de la Asociación 11M y ésta denunció públicamente que el político le gritó: “¡Por esta puta y cuatro muertos de mierda hemos perdido las elecciones!”. A esa mujer, algunos la llegaron a desacreditar por acudir a un programa de televisión con el cabello arreglado: “No estará tan de luto cuando tiene tiempo de ir a la peluquería.”

ETA ya no existe, pero Vox sí, y ese partido no querrá resucitar el terrorismo, pero sí algunas de las barbaridades del franquismo, que era otra organización criminal

Si el pacto del PP con la ultraderecha para meterla en las instituciones es un 23F sin guardias civiles, el “que te vote Txapote” es un doce de marzo, por suerte, sin bombas y muertos, como no podría ser de otra forma dado que ETA, malditos sean ella y sus pistoleros mil veces, ya no existe. Lo que agitan las dos derechas, tanto monta monta tanto Alberto como Santiago, es la sábana de un espectro, pero que los fantasmas no existan no significa que no lo haga el miedo que provocan entre algunas personas y, en consecuencia, que influyan en la realidad. La otra vez el engaño no surtió efecto, ya veremos qué pasa en esta ocasión y si la mayoría se da cuenta de que cuando los embaucadores te ofrecen un espejismo es porque van a dejarte abandonado en el desierto.

ETA ya no existe, pero Vox sí, y ese partido no querrá resucitar el terrorismo, pero sí algunas de las barbaridades del franquismo, que era otra organización criminal. ¿Se dan cuenta quienes los votan y defienden de lo que están haciendo? ¿Les parece bien que se recorten derechos y libertades, que se impongan criterios morales, que España vuelva atrás cuatro décadas tirando por la borda muchas de sus extraordinarias conquistas sociales y vuelva a ser un país retrógrado, como alertaba de que podría ocurrir, hace unos días, The New York Times? Claro, que nada de esto sería posible sin la colaboración de Feijóo y su equipo, que debe de pensar de las víctimas de ETA algo parecido a lo de Aznar: que unas convienen más que otras. Por eso quiere rematar su campaña electoral con un homenaje a Miguel Ángel Blanco, que los merece todos menos ese que pretende utilizarlo para cubrirse las espaldas. A Gregorio Ordóñez no se lo van a hacer ahora, porque tendrían que invitar a su hermana Consuelo y ésta, previsiblemente, le volvería a decir a la cara lo que ya le ha dicho en numerosas ocasiones: que no tiene perdón de Dios lo que están haciendo al usar en su provecho todo el dolor causado por la locura sanguinaria de esos fanáticos con los que Aznar prometía “ser generoso, si dejan las armas.”

En el debate de este lunes, Feijóo ha vuelto a usar el comodín de ETA con el presidente Sánchez. Es una demostración de que cualquier camino le parece bueno si lleva a La Moncloa. Caiga quien caiga, incluso los caídos del pasado.