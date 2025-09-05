"Qué raro que el juez Peinado no le haya pedido a Begoña Gómez tickets de 1995": la semana en memes

Ha vuelto a pasar, el juez Peinado ha sido noticia esta semana. ¿El motivo? ha pedido a Moncloa los correos de Begoña Gómez desde 2018 para que los analice la UCO. Además, ha acordado nuevas diligencias respecto de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, imputada por un delito de malversación. Los tuiteros se han hecho eco de esta noticia y se han reído de ella a golpe de meme. Critican cómo el magistrado va detrás de la mujer del presidente "Lo del juez Peinado ya es obsesión", postea @Runnercervecero, "Qué raro que el juez Peinado no haya pedido a Begoña Gómez tickets de compra del Eroski desde 1995, ahí debe haber una buena conexión con ETA, ahí lo dejo", ironiza @Ivanjode

Hay jueces acosando judicialmente a la mujer y el hermano de Sánchez sin pruebas y de manera prospectiva y aún hay gente que le indigna y le sorprende que los critique. — Hannibal Lecter 🦋 (@hannibal.bsky.social) 2 de septiembre de 2025, 12:43

Ayuso también tiene su huequito en este tuitómetro. Esta vez la "culpa" la tiene usar el traductor para escribir un post. La presidenta madrileña ha metido la pata al darle las condolencias a los portugueses por el accidente del funicular de Glória en Lisboa y ha escrito en portugués en su cuenta de X: “Muchas felicidades”. Las redes se han hecho eco de este error para señalar, una vez más el protocolo de la vergüenza y la tragedia de las residencias de Madrid. "Muchas felicidades por los 17 muertos. Pero aún lejos de mi plusmarca personal de 7.291, panda de principiantes", postea @Alissonofabitch.

'Cibeles', la canción con la que Sergio Ramos se lanza al mundo de la música nos dejó un inicio de semana de lo más divertido, los usuarios de redes sociales no se cortaron un pelo a la hora de criticar al ex madridista "¿Se sabe si la UEFA ha sancionado a Sergio Ramos por lo de la "canción"?", escribía @BarDePueblo1.

Por último, el encuentro entre Eduardo Inda y Felipe VI en Zarzuela también ha dejado bastantes memes dignos de ver por los lectores de este diario.

Hasta aquí los mejores memes de la semana. No te pierdas el próximo tuitómetro, prometemos que te ayudará a empezar el fin de semana de buen humor.