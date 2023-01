“¿Se puede estar en contra?”: Sánchez triunfa en las redes con su discurso en Davos

No he votado al PSOE en mi vida. Pero este discurso de Pedro Sánchez es para levantarse y aplaudir hasta rabiar.



Y por el histórico de presidentes que tenemos, es para celebrar:



- Que no lea

- Que tenga un inglés fluido

- Que tenga los cojones de decir lo que dice https://t.co/OAbemkl2Zy