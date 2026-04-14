Inundar la zona: ruido, distracción y declive en la estrategia política de Trump

En la política contemporánea, el control del relato es tan decisivo como la gestión de los hechos. No se trata únicamente de gobernar, sino de dominar los marcos interpretativos a través de los cuales la ciudadanía percibe la realidad. En este contexto, la estrategia de “inundar la zona” —popularizada en el entorno de la derecha trumpista— se ha consolidado como una herramienta central de acción política. Consiste, en esencia, en saturar el espacio informativo con una avalancha constante de declaraciones, polémicas, gestos simbólicos y conflictos artificiales que dificultan la atención sostenida sobre cuestiones estructurales o errores estratégicos de gran calado.

Esta técnica no es nueva, pero en la era digital ha alcanzado una eficacia inédita. La sobreproducción de ruido informativo genera un entorno de fatiga cognitiva donde resulta cada vez más complicado distinguir lo relevante de lo accesorio. La agenda pública deja de organizarse en torno a prioridades políticas para convertirse en un flujo caótico de estímulos. En ese terreno, quien produce más ruido impone el ritmo.

Y en este marco, Donald Trump es el maestro que ha perfeccionado esta lógica hasta convertirla en el eje de su acción política. En los últimos días, hemos asistido a una nueva escalada de esta estrategia. Desde la publicación de mensajes en los que se equipara simbólicamente con la figura del papa —al tiempo que desacredita a la institución— hasta declaraciones incendiarias sobre cuestiones internas y externas, el objetivo es claro: ocupar todo el espacio mediático posible, aunque sea a costa de la coherencia o la credibilidad.

Este tipo de intervenciones no puede analizarse como excentricidades aisladas. Forman parte de una arquitectura deliberada de distracción que busca desplazar el foco de atención de un problema mucho más profundo y que no es otro que el error estratégico de haberse involucrado en un conflicto no provocado en el Golfo Pérsico. Nos encontramos ante un escenario de alta complejidad geopolítica, donde la capacidad de maniobra de Estados Unidos es, en estos momentos, notablemente limitada.

Irán, lejos de ser un actor marginal, dispone de un instrumento de presión fundamental que es el control del acceso al estrecho de Ormuz, uno de los puntos neurálgicos del sistema energético global. La implicación estadounidense en este conflicto no solo carece de legitimidad desde el punto de vista del derecho internacional, sino que además se enfrenta a una realidad estratégica adversa. No existe una salida clara ni una narrativa convincente que permita justificar el coste político, económico y humano de la escalada. La administración Trump se encuentra atrapada en un callejón sin salida, donde cada movimiento incrementa la incertidumbre.

En este contexto, la ausencia de respuestas coherentes se traduce en una creciente ansiedad tanto en los mercados como en la opinión pública. Los inversores reaccionan con cautela ante la volatilidad geopolítica, mientras que la ciudadanía percibe una falta de dirección estratégica. Es precisamente en este punto donde la estrategia de “inundar la zona” adquiere toda su funcionalidad ya que si no se puede ofrecer una solución, se puede al menos diluir el problema en un mar de controversias paralelas.

La derrota de Orbán tiene un valor simbólico que trasciende las fronteras húngaras

El problema es que esta táctica, eficaz en el corto plazo, erosiona las bases mismas del sistema democrático. La saturación informativa no solo dificulta la rendición de cuentas, sino que también debilita la capacidad crítica de la ciudadanía. Cuando todo es urgente, nada lo es realmente. La política se convierte en espectáculo, y el espectáculo sustituye a la deliberación.

Pero el contexto en el que se despliega esta estrategia es aún más preocupante. Estados Unidos atraviesa un proceso acelerado de pérdida de hegemonía global. Este fenómeno no responde únicamente a factores externos —como el ascenso de otras potencias—, sino también a dinámicas internas que han debilitado su capacidad de liderazgo. La polarización política, la erosión institucional y la incapacidad para articular consensos estratégicos son síntomas de un sistema en tensión.

La política exterior trumpista, lejos de compensar estas debilidades, las está amplificando y acelerando. La intervención en el Golfo Pérsico evidencia una desconexión entre los objetivos declarados y los medios disponibles. En lugar de fortalecer su posición internacional, Estados Unidos ya se ha expuesto a un desgaste adicional que reduce su margen de maniobra en otros escenarios.

Y a todo lo anterior tenemos que añadir un elemento no menor, las derrotas ideológicas que el trumpismo está experimentando en distintos contextos electorales. La más significativa hasta el momento ha sido la de Viktor Orbán en Hungría, un referente clave para las derechas iliberales. Este revés no es un episodio aislado, sino parte de una tendencia que podría suponer un punto de inflexión en el modelo político trumpista sostenido sobre la confrontación permanente, el nacionalismo excluyente y la deslegitimación de las instituciones.

La derrota de Orbán tiene un valor simbólico que trasciende las fronteras húngaras. Representa el cuestionamiento de un proyecto político que había logrado consolidarse como alternativa al liberalismo democrático. En este sentido, el trumpismo no solo enfrenta dificultades en el ámbito geopolítico, sino también en el terreno ideológico.

La combinación de todos estos factores —error estratégico en política exterior, pérdida de hegemonía global y retrocesos ideológicos— configura un escenario de alta fragilidad y ante esto, la respuesta de la administración Trump ha sido intensificar las tácticas de distracción, apostando por el ruido como mecanismo de supervivencia política. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes.

La política no puede sostenerse indefinidamente sobre la base de la saturación informativa. Tarde o temprano, la realidad se impone. Los conflictos no resueltos, las tensiones acumuladas y las contradicciones internas acaban emergiendo, por mucho que se intenten ocultar bajo una avalancha de titulares.

“Inundar la zona” puede ganar tiempo, pero no resuelve los problemas de fondo. Y en el caso que nos ocupa, el tiempo no juega necesariamente a favor de quien lo utiliza como recurso táctico. La pregunta que queda abierta es cuánto margen le queda a esta estrategia antes de que sus efectos se vuelvan en contra de quienes la impulsan, ¿serán las elecciones de medio mandato?

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Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.