El asalto a la democracia y el rapto de Europa

Las noticias que llegan del otro lado del Atlántico, que se refieren a las primeras semanas del mandato de Trump, son cada vez más inquietantes y ponen a prueba a la democracia y a la Unión Europea. El neofascismo que viene va a someter a las democracias europeas a una prueba de esfuerzo muy exigente, de la que esperamos puedan salir fortalecidas.

Para empezar, Trump y MAGA no esconden las verdaderas intenciones de la ultraderecha neoliberal: socavar los pilares del Estado del bienestar europeo y de los organismos de derechos humanos, uno por uno, para beneficio de las iniciativas privadas y del autoritarismo digital. Eso quiere decir que los servicios públicos europeos, y los funcionarios que los sostienen, serían un mal ejemplo en un mundo en que lo que se intenta es reducir el Estado a una mínima expresión. Los MAGA quieren menos inversión en el Estado del bienestar, en la solución dialogada de los conflictos y en la solidaridad internacional, para así destinar un mayor gasto en defensa y en el control de la Inteligencia Artificial, para alimentar a sus industrias digitales y de armamento.

Los controles y los marcos regulatorios de las nuevas tecnologías serían otro mal ejemplo de la UE. El sistema político en Europa cumple sobradamente con los estándares democráticos y es líder en protección de datos y en las regulaciones que afectan a la digitalización y la Inteligencia Artificial. Pero parece claro que, para defender adecuadamente ese territorio, Europa necesita ir hacia una unión política y de mercado más perfecta, priorizar las inversiones en innovación y acelerar la transición energética y digital (España debería alcanzar el 2,5% del PIB), como parece que es el camino que está trazando la Comisión Europea o, al menos, eso es lo que esperamos que haga, con la resistencia beligerante de la ultraderecha como quinta columna del trumpismo.

La UE debe responder con inteligencia, además, a una gran guerra económica: la guerra de los aranceles, reforzando sus lazos con otras áreas económicas como América latina, Canadá y los BRICS, entre los cuales nos sitúa ya la administración americana. Estos pueden perjudicar de manera importante a los productos españoles y europeos y, por tanto, a nuestros intereses.

Es en el campo tecnológico donde se está librando una de las grandes batallas de la geopolítica, y es aquí donde esperamos que la UE sea capaz de imponer sus propias leyes

Paralelamente, debemos prepararnos para dar la batalla política, en concreto la de la defensa de la democracia, y no solo para defendernos de un posible contagio del populismo ultra, sino también para integrar a los jóvenes y sus aspiraciones en el proyecto europeo. Siendo conscientes de que Europa está en el ámbito de influencia de EEUU, y que somos militar y tecnológicamente dependientes, por lo que las posibilidades de contaminación que pueden venir desde el otro lado del Atlántico son altas, de modo que es urgente una mayor autonomía. No conviene olvidar tampoco que el mundo se halla hoy más cerca del modelo americano, que digan lo que digan sus defensores tiende a un modelo tecno-plutocrático, que del nuestro, el europeo, caracterizado por su Estado del bienestar, su organización basada en reglas y su democracia social.

Al tiempo que la política mundial nos depara grandes incertidumbres, ha tenido resonancia en el Foro de Davos la aparición de una nueva Inteligencia Artificial generativa (DeepSeek) procedente de China, más barata, que amenaza a su vez la supremacía de los EEUU en este terreno. Recordemos que previamente EEUU había prohibido a Nvidia la exportación de chips de última generación a China, precisamente para frenar su desarrollo tecnológico. Parece que esto último, al menos, no lo ha conseguido, sino que el efecto ha sido el contrario. Es en el campo tecnológico donde se está librando una de las grandes batallas de la geopolítica, y es aquí donde esperamos que la UE sea capaz de imponer sus propias leyes.

Y, por último, pero no menos importante: ¿Quién habría imaginado hace poco tiempo que a estas alturas las democracias europeas y su modelo social estarían en peligro? A este respecto, conviene recordar que Musk es uno de los apoyos fundamentales de la extrema derecha europea, a la que financia generosamente.

En definitiva, hay dos cuestiones en las relaciones entre la UE y EEUU que van a estar en la palestra en los próximos meses y que según Trump tendrán que cambiar. La primera es el déficit comercial que USA tiene con la UE: Europa, dice el magnate, coloca sus productos en el mercado de Estados Unidos pero no compra productos americanos. La segunda es la contribución de los EEUU a la defensa de Europa a través de la OTAN, contribución que Trump no parece dispuesto a mantener. En este sentido, Trump plantea que Europa suba el gasto en defensa al 5% (España no llega al 2% y en los EEUU está en torno al 3'5%). Europa triplica el gasto de Rusia. No tiene que gastar más, sino mejor.

A nadie se le escapa que quien se decía que iba a velar por la seguridad del mundo, se ha convertido en un gran generador de inestabilidad y caos. Trump, Musk y sus MAGA son los grandes desestabilizadores de la geopolítica mundial, a la altura de Putin y Netanyahu. Una de sus últimas propuestas, la expulsión de los gazatíes de su tierra, con la transformación de Gaza en un sitio turístico, es un verdadero delirio de limpieza étnica a deux con el sionismo y un aumento insoportable de la dosis de autoritarismo que se nos pretende inocular, y que debería generar una gran movilización de todos los demócratas del mundo. Desgraciadamente, todavía no se ve una reacción colectiva por parte de las izquierdas para hacer frente a estas amenazas y, así, la influencia de los grandes magnates financieros y de su revolución tecnológica sin controles no para de crecer. O recuperamos el ánimo, la organización y la alianza de los demócratas o nos deslizaremos peligrosamente hacia un mundo regido por la ley de la selva, sin instituciones democráticas fuertes que puedan hacerles frente.

Miguel Souto Bayarri y Gaspar Llamazares son médicos.