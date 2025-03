¿De qué guerra nos están hablando?

Escucho repetidas palabras y discursos en el sentido de que tenemos que prepararnos para la guerra. Es en defensa de la libertad de Europa, dicen. Y a mí me entran serias dudas de lo que me quieren transmitir, me invaden las dudas, muchas dudas.

Hasta ahora yo siempre había escuchado que tenemos que prepararnos, sentar las bases para la paz. Ese era el objetivo. Y me vienen a la memoria los cantos de Lennon, los símbolos, las manifestaciones de los que protestaban por una guerra sin sentido en Vietnam. Ya, claro, era otra época. Pero luego vinieron los rechazos a una guerra en Oriente Medio en la que determinado personaje nos metió, con las consecuencias que todos conocemos.

¿Cuántos de los que en aquellos momentos defendían esos postulados ahora nos quieren convencer de que hay que prepararse para la guerra? Porque, vamos a ver: ¿de verdad que la guerra es ahora inevitable? ¿La única forma de mantener la libertad en Europa es prepararse para la guerra? Y ¿de qué guerra estamos hablando? ¿Cuánto material bélico tendremos que acumular y en base a qué para que esto sea así (cantidad y escenarios posibles, por favor)?

Los intereses

Creo que el interés de los Estados Unidos (no reduzcamos el problema a la locura de una persona), desde hace muchos años es su lucha por la supremacía mundial. Aquellos países que no acepten mantener sus bases militares en sus territorios son vistos no ya como neutrales, para ellos no hay neutrales, más bien serán catalogados como enemigos.

El ahogamiento paulatino de Rusia, estudiado y pensado por USA, hay documentos que así lo indican, se viene dando desde hace muchos años, con incorporaciones a la OTAN de países que anteriormente formaban parte del Pacto de Varsovia. Esa política de hostigamiento ha dado sus frutos cuando Rusia se ha visto cada vez más y más rodeada de países de la órbita de USA. ¿Hasta cuándo iba a soportar Rusia esa situación?

El interés de USA sigue en la línea de hace muchos años y de sus gobernantes, republicanos y demócratas. Este interés es, por un lado, tensionar la geopolítica “adquiriendo” países en Europa proclives a sus fines y por otro alimentar su poderosa industria armamentística. Porque los cantos de guerra que escuchamos tan solo satisfarán a sus intereses económicos.

¿Alguien piensa que Rusia continuará absorbiendo países, uno tras otro, más allá de lo que consiga en Ucrania, para tener una salida al mar Mediterráneo y para evitar tener a sus puertas al “enemigo”? ¿Qué haría Estados Unidos si se instalase en sus fronteras con México o Canadá una base de misiles de Rusia? ¿Qué pasó en el proceso de Cuba?

A mí me parece que la guerra de la que se está hablando, y de los armamentos que se quieren comprar a USA, da una cierta risa, nerviosa, eso sí, mezclada con el pánico

¿No es posible tener unas auténticas conversaciones de Paz en donde los intereses de estas dos potencias y de Europa se vean satisfechos? Pero es que eso tal vez no interese, porque muchos países de Europa, con la otra política, la de la guerra, invertirán miles de millones de euros en alimentar a las industrias de USA.

¿De qué guerra estamos hablando?

Llevados, sin discusión, a una guerra para evitar que Rusia “invada” Europa, ¿qué tipo de armamento será necesario para evitarlo? ¿Cuántos tanques, misiles, aviones, etc. será necesario comprar para compensar la enorme capacidad de guerra de Rusia? ¿Con los 6.000 millones de euros anuales que nos propone “invertir” Pedro Sánchez conseguiremos evitar la destrucción y la no libertad de Europa? ¿Serán suficientes?

Puestos a lo peor: y si Rusia se ve en una situación de derrota, gracias a todas estas inversiones en armas “convencionales”, ¿alguien nos ha advertido de que Rusia posee 3909 cabezas nucleares y que Inglaterra y Francia, únicas potencias nucleares en Europa, tienen 300 y 225 respectivamente?

A mí me parece que la guerra de la que se está hablando, y de los armamentos que se quieren comprar a USA, da una cierta risa, nerviosa, eso sí, mezclada con el pánico, porque nadie nos ha explicado de qué tipo de guerra nos están hablando. ¿Alguien quiere que lleguemos a esa destrucción total?, ¿Rusia lo quiere?, ¿Alguien se lo está creyendo?

Más bien parece un escenario de guerra que ha montado USA con sus intervenciones en países europeos. Primero crea la amenaza rusa y luego se aparta y dice: ahora os las apañáis, necesitáis armas porque nosotros nos apartamos que ya hemos gastado mucho. Y esas armas os las vendemos a buen precio.

La situación de España

En España la lucha constante es conseguir eliminar las diferencias tan escandalosas que existen: en Sanidad, en Vivienda, en Educación, en Justicia… En eso consiste el que la libertad y democracia crezcan en nuestro país. Para ello se necesita mucho dinero y, poco a poco y debido a la falta de recursos, cosas se van haciendo. Pues ahora nos vienen a decir que hay dinero para todo, para eso y para gastarse 6.000 millones adicionales anuales para defender Europa ¿de quién? ¿de Rusia? Es que tampoco lo dicen con claridad.

Pues miren, a mí las cuentas no me salen. Hasta en una vivienda familiar, una comunidad de vecinos, una asociación, todos saben que hay una cosa que son los ingresos y otra los gastos. Y que si se aumentan los gastos y no aumentan los ingresos, la única opción es endeudarse. No importa, dicen, ese dinero vendrá de Europa. ¡Ah!, mira qué bien ¿y no habrá que devolverlo? No me lo creo. Endeudarse es la única opción, ¿por cuántos años? ¿A costa de las aportaciones de los ciudadanos?

Más bien lo que resulta más claro y verosímil es que esos 6000 millones anuales van a salir de la reducción de otros gastos. Sí, claro, como en mi comunidad de vecinos, pero en este caso ¿de cuáles?, ¿qué gastos habrán de reducirse, cuando lo que llevamos pidiendo muchos años es que esos gastos sociales aumenten? Que hay para todo, dicen, pues explíquenmelo porque a mí no me salen las cuentas.

No, dicen, es que se lo debemos a Europa, estamos comprometidos. ¡Ah!, ¿sí? Miren, la única vez que se preguntó a los españoles en referéndum al respecto (año 1986), lo que los españoles aprobaron fue la entrada en la OTAN, pero NO en sus estructuras militares. Mire por dónde, resulta que al final, sin consulta, nos metieron a tope y ahora nos piden prepararnos para una guerra defendiendo a una OTAN plegada a los intereses de uno de sus miembros, como lo es USA.

Miren, señores, dejémonos de vaciedades, el interés aparente de Europa ahora mismo es plegarse a lo que manda EEUU (no solo Trump) y a su industria, montar un escenario de guerra y así engrosar las cuentas de sus empresas, porque si de lo que se tratase de verdad fuera de entrar en una guerra sin límites, lo que habría que hacer es poblar Europa de refugios antiatómicos.

Lo demás son “juegos de poder” en los que, bajo la apariencia de una amenaza real de Rusia, lo que se hace es sentar las condiciones para unas inversiones que parten por la mitad el espíritu de solidaridad e igualdad de una Europa que no se ve en condiciones de sentarse a hablar de Paz con nuestros vecinos rusos, sin el “apoyo” de nuestros queridos aliados americanos que cómo y cuando les plazca invadirán Groenlandia, ante la mirada a otra parte de Europa. De la misma forma que planean apropiarse de la franja de Gaza para montar resorts turísticos. Estos son nuestros aliados, los de Europa.

Creo que esto es lo que debe defender España, e iniciar esos contactos, junto con otros países europeos, con nuestro vecino ruso y olvidarse de aquel que viene de más allá del Atlántico y al que nuestros problemas se las trae al fresco. No a la Guerra.

Ángel Viviente Core es miembro de la Sociedad de Amigos de infoLibre.