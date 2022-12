Horóscopo para diciembre: aunque todavía te entristezca la caída de Constantinopla, es hora de pasar página

Aries

Esa yogurtera que te compraste en el Black Friday te mira con conmiseración. Conviene que busques un buen contable o que retomes el contacto con aquel conocido aficionado al robo con alunizaje. El universo grita que no necesitas más jerséis con renos, por muy bonitos que sean.

Tauro

Las últimas tardes leyendo a Schopenhauer han chafado tu espíritu navideño. No te preocupes: los astros aprietan, pero no ahogan. Podrás aprovechar la energía del rumboso Venus durante la segunda quincena de mes, pero recuerda dormir tus ocho horas. Las peladillas y la naranja escarchada potencian los filtros de amor, pero pueden provocar diabetes.

Géminis

Se avecina un mes horrible en el que todos tus propósitos se irán por el sumidero. Querría darte ánimos, pero de poco te van a servir. Los planetas te recomiendan convertirte a alguna religión raruna y exótica, como el zoroastrismo o algún divertido culto animista.

Cáncer

La combinación de ayuno intermitente y kebabs no parece estar dando el resultado esperado. La migración de Ganímedes por la cuarta casa bajo el patrocinio de la constelación del Cisne tiene a la Vía Láctea hecha unos zorros. Recomendamos prudencia y respetar los límites de velocidad.

Leo

Tus conocidos ya se han enterado de que la buena música se terminó en los ochenta. Por motivos de salud (de la tuya), no conviene que se lo repitas. Este mes la fortuna te sonríe en el azar: tus números de la suerte son los primeros 64 decimales de π, el 7 y √((1/2)^2+1+1/2)

Virgo

Aunque todavía te entristezca la caída de Constantinopla, es hora de pasar página. Las fuerzas cósmicas auguran un mes chachipiruli y un primer trimestre con bajada del IPC. ¿Qué más se puede pedir? Si vistes de amarillo concentrarás el chispeante influjo de la luna, pero es probable que tus vecinos te miren raro.

Libra

El acopio de polvorones y mazapanes va por buen camino, pero recuerda la sabiduría de Parménides: el ser es y el no ser no es. ¿Qué significa? Que cada tiempo ha tenido a su Rajoy. Se avecina una cena de nochevieja con tu cuñado, el que cree que el calentamiento global no es para tanto. Confiamos en que tus clases de meditación hayan dado su fruto y así puedas alcanzar la paz de espíritu. Si no, recuerda: el que golpea primero, golpea dos veces.

Escorpio

Tus mefistofélicas intenciones han sorprendido a Mercurio y a Urano. El cinturón de Kuiper dice que ya se lo esperaba, que siempre has tenido la mirada torcida. Se avecinan semanas de grandes triunfos en el amor, pero procura no alardear de tus hazañas. Harás historia en el partido de solteros contra casados.

Sagitario

Parece que esa voz que oyes en tu cabeza es la del mismísimo Dios. Dadas las circunstancias, podrías darte algún capricho con carbohidratos y comprarte esos zapatos de claqué por los que suspiras. A partir de ahora podrás zanjar todas las discusiones gritando que eres un enviado del Altísimo, lo que te dejará bastante tiempo libre para disfrutar de la familia y los amigos.

Capricornio

Este signo de chichinabo no va ni para adelante ni para atrás. Para remediar la situación, el Consejo Superior de Permutas Astrales ha abierto el periodo para solicitar al cambio censal a alguno de los ascendentes. Se podrá tramitar durante veinte días hábiles desde la fecha, y es necesario adjuntar una copia compulsada de la partida de nacimiento, la nota simple del colegio de registradores y el certificado de estar al día con las obligaciones tributarias. Hazlo con tiempo, que el certificado digital falla como una escopeta de feria.

Acuario

Que te haya dejado la novia no te convierte en poeta. Ventila la casa, pasa el plumero y friega los platos. La Estación Espacial Internacional ha sabido que tu algoritmo no para de recomendarte promociones en injertos capilares. Sé fuerte y resiste esos frondosos cantos de sirena.

Piscis

El plano de la eclíptica está sandunguero y dificulta las previsiones. Puede que este mes tengas suerte en el amor, o no. Intenta abstenerte de las noticias clickbait y controla esa adicción a las bebidas carbonatadas, que son la nueva heroína. Toca renovar calcetines, mira que si acabas en el hospital le vas a dar un disgusto a tu madre.