Unos mienten y otros consienten

¿Va a ser cierto lo que ha dicho Netanyahu, que la guerra es necesaria para eliminar a Hamás? ¿No será que lo que quiere, y hace, es ocultarse tras este pretexto para aplicar un sistema de exterminio del pueblo palestino y apoderarse de la franja de Gaza en su totalidad?

Y si solo se persigue a Hamás, ¿por qué han matado a más de 9.000 niños según Euro-Med Monitor (organización independiente sin ánimo de lucro para la protección de los derechos humanos)? Según esta organización, en Gaza muere un niño cada diez minutos. En total habrían muerto más de 23.000 palestinos sin contar con los desaparecidos entre los escombros, que no se podrán rescatar ni contar.

No hay duda ninguna de que se trata de un genocidio, de que existe una voluntad de destrucción y de muerte. ¿Quién puede comprender al pueblo judío que, habiendo sido víctima del holocausto, se atreve a ser él mismo el victimario y exterminador?

Asistimos estupefactos a la vergonzosa arrogancia de los soldados que vituperan a los prisioneros gazatíes, burlándose y riéndose de ellos, ensañándose con los vencidos, dando la impresión de que los matan contentos. ¿De dónde han salido estos personajes? ¿Qué tipo de educación han recibido en Israel? ¿Qué principios se inculcan a los estudiantes, a los niños, a la población en general? Desde luego el comportamiento del ejército, de los soldados en general, es deplorable. Y parece que una buena parte del pueblo de Israel está de acuerdo con la invasión y con las masacres. Tan solo se han movilizado por los rehenes, lo que indica que una inmensa mayoría aprueba la barbarie.

Cierto que no se puede aprobar el atentado de Hamás. Pero no olvidemos que los palestinos están atrapados tras un muro, en un espacio donde escasean el agua y los servicios; no olvidemos tampoco que Israel les ha arrebatado sus tierras y sus casas para entregarlas a sus colonos. Así que es comprensible que la mayoría de los palestinos estén más que indignados y que, víctimas de una injusticia permanente, algunos hayan tomado la decisión de organizarse y defenderse.

¿Por qué Europa está tan sometida a los dictámenes de los Estados Unidos? Tal vez los necesitemos, pero ellos a nosotros también, muchísimo

No se explica la actitud de los países que conforman la Unión Europea ni de los que no forman parte de ella. ¿Por qué Europa está tan sometida a los dictámenes de los Estados Unidos? Tal vez los necesitemos, pero ellos a nosotros también, muchísimo. ¿Acaso no está Europa plagada de bases estadounidenses desde las que exhibe su poder armamentístico para aterrar a sus enemigos? –En total hay 452 bases instaladas en Europa, de las cuales 219 pertenecen al ejército, 53 a la marina y el resto, 180, a la fuerza aérea–. Entonces, ¿por qué no se denuncia este genocidio? ¿Por qué no se manifiesta Europa, o parte de ella, abiertamente en contra, condenando los hechos, cerrando embajadas y denunciando a Netanhayu por crímenes de lesa humanidad? No se concibe esta actitud a no ser que admitamos que Europa es un satélite de los Estados Unidos.

Los vencidos están exhaustos; no solo porque no llegan alimentos ni medicinas y el agua está contaminada o porque hace frío y no hay donde cobijarse; también porque bombardean los hospitales y no reciben atención médica. Los palestinos, acosados, mueren y mueren sin tregua. No hay salida para ellos.

Hace años, en casa de mis padres, el día de Nochebuena, sobre todo durante los preparativos para la cena (éramos muchos y había bastante trajín), una de mis hermanas ponía siempre el disco emblemático de Simon & Garfunkel, de 1970, en el que cantan Noche de paz, compuesto por los alemanes Joseph Mohr y Franz Gruber. Ellos, Simon & Garfunkel, lo titularon Noche de Paz. Noticias de las 7 y, mientras lo interpretaban, se oía de fondo una emisora de radio norteamericana en la que un locutor transmitía, con voz monocorde, las noticias trágicas y estremecedoras de la guerra de Vietnam. Era hermoso y emotivo.

También en esta navidad de 2023 sobrevuelan las balas y las bombas destructivas que lanza Israel sobre la franja de Gaza. Sin embargo, las mesas bien preparadas y bien surtidas de viandas, de todos los hogares de Europa, están listas para la cena, sin que perdamos el apetito ni se nos mueva un pelo del flequillo.

Nieves Sevilla Nohales es maestra y escritora.