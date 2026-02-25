Tecnología y educación: difícil encrucijada

“Entre los apocalípticos e integrados nos encontraríamos un grupo de personas que no sentimos la necesidad de elegir bando ante un cambio de paradigma y que desconfiamos tanto del entusiasmo ingenuo como del catastrofismo cómodo. Elegimos movernos y habitar en esa terra incógnita donde la intuición y la reflexión no permiten respuestas automáticas ni adhesiones acríticas, donde pensar sigue siendo un acto deliberado y, precisamente por eso, incómodo…” (Ángel L. Fernández, 2026).

Éramos muchas las personas que andábamos por los barrios en encuentros con familias, cursos de formación y dinámicas sociales diversas, que nos cuestionábamos qué estábamos haciendo con la tecnología en las comunidades educativas. En esa vorágine impuesta desde arriba de hacerlo todo tecnológico y supuestamente más atractivo, un grupo de profesionales de diferentes organizaciones vimos la necesidad de plantearnos revisar lo hecho hasta el momento en educación, para afrontar los retos de los avances tecnológicos desde una perspectiva ético-crítica que humanice el mundo digital.

De esa inquietud y un largo proceso de trabajo ha surgido el Congreso “Educación y tecnologÍA: una visión ético-crítica”, que se va a celebrar los días 14 y 15 de marzo de 2026 en el Auditorio Marcelino Camacho de CCOO, situado en la calle Lope de Vega 48, en Madrid. La Federación de Enseñanza de CCOO junto a la Confederación de Movimientos de Renovación Pedagógica (MRP), Ecologistas en Acción, AMESDE (Asociación de la Memoria Social y Democrática) y el Grupo de Investigación Ciudadana y Ética Digital (GICED), han diseñado este congreso con el fin de hacer un parón en este vertiginoso discurrir, en el que podamos replantearnos la educación digital de cara a un futuro.

Revisando el contexto social que estamos viviendo podemos observar cómo las grandes multinacionales penetran cada día más en nuestras vidas, y las condicionan atendiendo a sus intereses empresariales. Se dedican a analizar datos, a venderlos como información privilegiada, a construir patrones de comportamiento, con el único fin de seguir incrementando el consumo y sus beneficios. En la sociedad capitalista en la que vivimos, lo económico es poder, influencia sobre las decisiones de todo tipo: individuales, institucionales, políticas… Todo eso sin pensar en las personas, en lo que necesitan, en su bienestar, sin tener en cuenta las consecuencias de lo que provocan. Estamos en el camino de la deshumanización, al no tener un marco social ético-crítico como referente común. Revertir esta situación requiere reconstruir el sistema de valores, y por lo tanto, crear un marco educativo que conduzca a transformar la realidad y preservar el planeta.

Tenemos que plantearnos qué avances tecnológicos hay que afrontar en los próximos años, cómo estos afectan al desarrollo y la vida de las personas, a la democracia y a la sostenibilidad. No podemos quedarnos al margen en esta encrucijada

Con esta finalidad hemos decidido plantear este Congreso, cuyo principal objetivo es ser un punto de inflexión en lo que estamos haciendo. Es una prioridad revisar la complejidad del mundo digital desde una perspectiva global, y dejar de estar hipnotizados por los productos tecnológicos. En primer lugar, tenemos que plantearnos qué avances tecnológicos hay que afrontar en los próximos años, cómo estos afectan al desarrollo y la vida de las personas, a la democracia y a la sostenibilidad. No podemos quedarnos al margen en esta encrucijada, y no estar a la vanguardia en algo tan fundamental en estos momentos para el futuro.

Este camino lo vamos a hacer con un conjunto de ponentes especializados en diferentes áreas del conocimiento, como requiere un abordaje multidisciplinar (psicología, informática, sociología, pedagogía, medicina...). La inauguración del Congreso contará con un sociólogo de renombre internacional, Danilo Martuccelli, que nos hará un exhaustivo análisis de la sociedad actual, y de cómo la tecnología influye en la misma. Posteriormente, para poder situarnos en los avances tecnológicos que estamos viviendo, hablaremos de inteligencia artificial de la mano de la abogada experta en derechos humanos Lidon Gasull, que preside la Federación de Familias y Alumnos de Cataluña; y con el informático versado en protección de datos Pablo Marinero. Para continuar analizando con la periodista de investigación Laura G. Rivera cómo está afectando la tecnología a la democracia y a los derechos civiles; y en la misma mesa Fernando Tucho, profesor de periodismo, nos explicará cómo afecta este desarrollo tecnológico a nuestra naturaleza. Nos adentraremos en el mundo de la neurociencia de la mano de Marta Cerezo, y de la salud mental con la pediatra María Salmerón. Dos ramas del saber que han realizado numerosos avances científicos en sendos ámbitos sobre el tema que nos ocupa, y que es necesario considerar en nuestras prácticas cotidianas.

Desde un enfoque más educativo contaremos con la presencia del profesor Manolo Pelegrina, que nos hablará del valor de la atención; y con el psicólogo Francisco Villar, que se acercará a los riesgos en la infancia y en la adolescencia derivados de las tecnologías. Posteriormente, el maestro Javier Zarzuela reflexionará sobre cómo hemos digitalizado el sistema educativo, dando pinceladas de posibles soluciones a la situación planteada; y con el psicólogo Telmo Lazcano hablaremos del control educativo de las tecnologías. Este Congreso no podía terminar sin exponer algunas experiencias prácticas donde se refleje qué se está haciendo desde un marco ético-crítico actualmente, para lo que contaremos con la presencia de: Rene Rodríguez, educador social, promotor de experiencias locales de retrasar la entrega del smartphone por parte de las familias, Adrián Aguayo, trabajador social del proyecto “Te pongo un reto” de Redes con Corazón, que hablará de las dificultades de vivir en sociedades digitalizadas desde un enfoque preventivo, y la Asociación “La Kalle”, que explicará su experiencia de trabajo social con población en riesgo de exclusión, con el fin de disminuir la brecha digital con estos colectivos.

Estas dos jornadas serán el principio de un camino, al ayudarnos a debatir y reflexionar desde una perspectiva más amplia, cuestionando qué tecnologías utilizar, cuándo, cómo y para qué

Estas dos jornadas serán el principio de un camino, al ayudarnos a debatir y reflexionar desde una perspectiva más amplia, cuestionando qué tecnologías utilizar, cuándo, cómo y para qué. Interrogantes que tenemos que trasladar a nuestras aulas y a la intervención social, para afrontar conjuntamente la responsabilidad de cuidar y educar, junto a las familias y otros profesionales que intervienen con la infancia, adolescencia y juventud. Dejando a un lado la formación tecnológica centrada en las herramientas, porque ser competentes digitalmente implica también posicionarnos sobre estas cuestiones, no asumiendo que la tecnología es neutra, y que todos los adelantos son buenos por su atractivo.

Todos estos cambios en la labor docente y en todos los entornos profesionales implican una modificación de las condiciones laborales que no se están considerando en la medida necesaria, que habrá que estudiar para establecer los derechos que nos asisten, así como el tiempo a dedicar a cada una de las tareas, porque si bien las tecnologías nos facilitan mucho el trabajo, también requieren costosos aprendizajes e inversión de tiempo en crear e informatizar los procesos. De ahí la importante labor que van a tener las organizaciones sindicales en esta tarea. Además están apareciendo nuevas formas de control, nuevas situaciones laborales, formas sofisticadas de explotación, distintos modos de contratos, trazabilidad de los empleos… que también requieren formación de los responsables para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras en un futuro inmediato.

Como dice Naomi Klein (2020), lo digital es esencial para nuestras vidas, y como tal tenemos que entenderlo como bien común a regular y garantizar para todos los seres humanos. Los cambios son colectivos, por eso os esperamos el 14 y 15 de marzo en este Congreso, al que os podéis inscribir en el siguiente enlace: https://goo.su/En3sHeY.

_____________________________

Laura Esteve y Charo Hernández son maestras, miembros de los Movimientos de Renovación Pedagógica y afiliadas CCOO. Esteve también es psicopedagoga.