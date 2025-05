Es hora de exigir derechos laborales en la economía de plataformas digitales

Dentro de muy pocos días se celebrará en Ginebra la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que va a examinar entre otros puntos uno de los mayores retos globales que ha tenido el mundo del trabajo en los últimos años: el establecimiento de la primera norma global sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales. Será un proceso de doble discusión de la OIT, que se prolongará hasta 2026, y en el que participarán representantes de gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales de todos los Estados miembro de la OIT.

Comisiones Obreras, en coordinación con la Confederación Sindical Internacional (CSI), viene trabajando activamente por el establecimiento de esta norma internacional que consideramos imprescindible por diversos motivos:

- El notable incremento experimentado por el trabajo de plataformas, siendo España uno de los países europeos donde se ha registrado un mayor aumento en un número creciente y diverso de actividades económicas.

- La amplia evidencia empírica sobre los déficits de trabajo decente en la economía de plataformas cuando se ha hecho en un marco de desregulación, y que en muchos países están muy por debajo de los estándares de la propia OIT. Esto es particularmente grave en el marco de globalización en el que operan muchas de estas plataformas. Una situación que afecta con mayor intensidad a las personas inmigrantes, que en muchos casos trabajan de forma no declarada a través de estas plataformas, es decir, completamente fuera del marco protector del derecho del trabajo.

Los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo no vienen determinados por la innovación tecnológica, en este caso la aplicación de algoritmos para ofrecer servicios, nuevos y tradicionales, sino de que muchas de estas nuevas empresas tienen una clara voluntad de no reconocer el estatus laboral y los derechos establecidos por la legislación vigente. Muchas de las nuevas actividades y empresas han buscado “brechas regulatorias” al ser difícil integrarlas en los convenios laborales vigentes y, por supuesto, por ser nuevas no estaban sindicalizadas.

Incluso se ha podido observar cómo algunos empresarios e inversores han mostrado una clara voluntad de aprovecharse de ese “vacío regulatorio” para intentar invisibilizar unas relaciones de trabajo que son absolutamente dependientes de una empresa-plataforma, que se lleva la parte del león del valor añadido generado.

Estas estrategias empresariales creadoras de precariedad y pobreza se autojustifican creando una difusa ideología sobre unas supuestas transformaciones digitales irreversibles del mercado de trabajo, que simplemente buscan expulsar de la cobertura del Derecho del Trabajo a sus trabajadores y trabajadoras. Un clásico de la ideología neoliberal ahora con tintes de modernidad digital.

Desde CCOO, en línea con la CSI, creemos que es necesario un nuevo Convenio de la OIT (jurídicamente vinculante) acompañado de una Recomendación que complementa al Convenio y proporciona directrices más detalladas sobre su aplicación en esta materia. Ambos instrumentos deberían recoger las siguientes cuestiones esenciales:

- El establecimiento de una presunción fuerte de laboralidad, basada en la primacía de los hechos.

- Garantizar que las normas internacionales del trabajo ya existentes se apliquen a todas las personas trabajadoras con independencia de su estatus laboral, incluyendo los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación y la seguridad y salud en el trabajo.

- La regulación de elementos nucleares del modelo de plataformas digitales laborales sobre las que existen brechas normativas, como son la recopilación y uso de los datos; los sistemas de reputación digital; y la gobernanza de los sistemas automatizados de toma de decisiones basados en algoritmos e IA.

- La protección de las personas inmigrantes, a fin de que puedan ejercitar con todas las garantías los derechos laborales establecidos.

Por último, desde la Confederación Sindical de Comisiones Obreras apoyamos la campaña de movilización a nivel internacional que ha lanzado la CSI para impulsar estas reclamaciones y exigimos al resto de los mandantes españoles de la OIT, Gobierno y organizaciones patronales, su compromiso a la hora de exigir un Convenio, acompañado de una Recomendación.

Por eso estaremos presentes, con una activa voluntad constructiva, en la comisión normativa que debatirá este tema en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de 2025 y en 2026.

Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.