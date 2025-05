La Unión Europea y el Reino Unido retoman las relaciones anteriores al Brexit

Tal y como estaba previsto desde hace unos meses, se reunieron este lunes 19 de mayo en Londres los representantes del gobierno británico, presidido por Keir Starmer, y los líderes de las instituciones europeas, especialmente el Presidente del Consejo, António Costa, y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. En la misma, se abordaron temas cruciales como la defensa, la pesca, la movilidad universitaria a través del programa Erasmus o la energía, sin apenas tratar las relaciones comerciales y del Mercado Interior, que han quedado pendientes. De tal manera, se abre una nueva etapa, después de cinco años de su retirada de la Unión y de más de seis meses de acercamiento tras la elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos.

Hay que recordar que el 1 de febrero de 2020 se produce la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, como consecuencia de las negociaciones realizadas a partir de los resultados del referéndum de junio de 2016, en el que ganó el Brexit. Desde entonces, los británicos iniciaron unas negociaciones comerciales, y de todo tipo, con los Estados Unidos para compensar esta ruptura. Nadie, ni los más optimistas, entre los que muchos dicen que me encuentro, pensó que cinco años después la situación iba a ser la opuesta. Se ha pasado del alejamiento progresivo a un acercamiento cada día más estrecho.

Ya en febrero de 2025, Starmer participó en la cena que el Consejo Europeo informal estaba celebrando. Si bien el motivo inicial de la cita era la profundización en seguridad y defensa, al final se trataron todos los temas políticos pendientes, especialmente las consecuencias de la ruptura de los compromisos internacionales del nuevo Presidente de los Estados Unidos. Es decir, el Reino Unido está viviendo, de forma muy similar al resto de los países de la Unión, las consecuencias de las decisiones políticas que está adoptando la Casa Blanca en sus primeros meses de mandato, y trata de elaborar una posición común con el resto de los europeos.

Esta nueva relación lleva ya meses de desarrollo, desde octubre de 2024 al menos, cuando hubo un primer encuentro entre Von der Leyen y Starmer, pero, posteriormente, se ha ido acelerando el acercamiento a través de diferentes actuaciones. Entre las más importantes está el inicio de las negociaciones en diciembre para conseguir un acuerdo de libre comercio entre ambos actores internacionales. En febrero, ya apuntaron que en los próximos meses se iban a tocar no solo los aspectos comerciales, sino muchos asuntos más, como la seguridad y defensa o la tecnología. Precisamente esto es lo que se ha hecho en la Cumbre bilateral del 19 de mayo.

El acuerdo que se ha alcanzado, al final, ha sido más complicado de lo que parecía, y ha habido tensiones hasta última hora. Esto es fácil de comprender, ya que no se puede pasar de la noche al día sin ciertas reservas. En todo caso, hay que resaltar que este ha sido el primer paso importante y formal en el que se reunieron en una Cumbre bilateral por primera vez desde el Brexit. La relación empieza a caminar en un sentido de acercamiento, y no de división como hasta ahora. Sin embargo, hay que resaltar que los temas económicos y comerciales, especialmente el acceso del Reino Unido al Mercado Interior, de momento siguen sin acuerdo.

En materia de defensa, el Reino Unido tenía mucho interés en participar en los proyectos militares europeos y en que Europa compre sus productos industriales en armamento

No obstante, es importante resaltar lo que sí se ha conseguido. La nueva etapa en la cooperación se define en tres documentos: a) una declaración conjunta identificando los asuntos globales en los que tienen posiciones comunes, como la agresión rusa a Ucrania o la defensa del orden multilateral; b) un acuerdo de entendimiento sobre pesca, cooperación energética, movilidad universitaria y un compromiso renovado para abordar la migración irregular; c) una Asociación de Seguridad y Defensa, que permitirá al Reino Unido unirse a programas de cooperación militar europeos, como SAFE (Security Actions For Europe, que antes se refería como Rearm Europe), aportando fondos. En materia de defensa, el Reino Unido tenía mucho interés en participar en los proyectos militares europeos y en que Europa compre sus productos industriales en armamento.

El acuerdo de pesca cambia sustancialmente lo pactado en el Brexit, en donde los europeos tenían un acceso muy limitado a las aguas británicas. Ahora, se acuerda un acceso recíproco hasta 2038. Es un cambio importante para los barcos pesqueros europeos y, especialmente, españoles, lo cual refleja el principio de entendimiento que existe entre los dos actores. Además, en relación a la movilidad universitaria, el Reino Unido había rechazado el programa Erasmus; sin embargo, ahora ha pactado negociar su inclusión, aunque se está decidiendo cuál será su contribución al programa.

Son muchos los factores que explican este cambio de la posición británica en el acercamiento a la Unión Europea después de cinco años de alejamiento, y algunos más de insidias, desde el referéndum de junio de 2016. A mi juicio, el acercamiento fundamental se debe a la victoria de Trump en las elecciones estadounidenses, y a las políticas que adopta durante estos primeros cuatro meses de mandato, donde se han confirmado las promesas electorales. No cabe duda que hay que darle las gracias a Trump por su política exterior agresiva, sobre todo frente a Europa, que está permitiendo, de una forma acelerada, el entendimiento entre los países europeos y, en este caso, con el Reino Unido, donde no debemos olvidar sus posiciones erráticas frente a la OTAN y a la política arancelaria, entre otros factores que, indudablemente, han ayudado al acercamiento.

Francisco Aldecoa Luzárraga es catedrático emérito de Relaciones Internacionales en la UCM, presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y autor del libro 'La oportunidad de Europa frente a Trump'.