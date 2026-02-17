Abascal no acude al acto de la Constitución presidido por el rey y pone como excusa su "agenda internacional"

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha ausentado del acto presidido por el rey Felipe VI en el Congreso para celebrar que la Constitución es la más longeva de la historia de España. En total, el próximo viernes cumplirá 47 años, dos meses y 15 días. Desde la formación ultraderechista han justificado la ausencia de su líder por su "agenda internacional", pero de un tiempo a esta parte la relación con la Casa Real ha sido más que distante. Se ha producido un cambio de discurso frente al seguidismo hacia la monarquía que imperaba hasta hace unos meses y cuyo caldo de cultivo comenzó en la investidura de Pedro Sánchez, cuando en los foros de extrema derecha se extendió una profunda decepción con el monarca por proponer al socialista como candidato.

Ninguno de los diputados de Vox ha participado, además, en los actos posteriores al evento, en los tradicionales 'corrillos' entre los asistentes y la prensa. Así lo adelantaban fuentes de la formación. "Como ya hemos dicho en varias ocasiones, no compartimos espacio con el Gobierno corrupto y criminal más allá del hemiciclo y de cualquier foro en el que podamos confrontar con el Ejecutivo". Esa explicación les ha llevado a no participar en otros eventos presididos también por Felipe VI, como sucedió en la apertura del año judicial —en la que también se ausentó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo— o en los actos por el día de la Constitución.

Por su parte, Felipe VI protagonizó un discurso en el que celebró los logros conseguidos por la ciudadanía española en esas cuatro décadas largas y en el que le dedicó un papel predominante a la lucha contra el "terror" de la banda terrorista ETA. En su alocución pidió a los españoles que tengan "visión y perspectiva" para disfrutar de ellos. Así, también aseguró que el "espíritu crítico" y la "legítima insatisfacción" no pueden impedir reconocer el esfuerzo de todos. "El camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos", señaló.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, también intervino para reivindicar la Carta Magna de 1978 que, a su juicio, no solo "se ha sabido sostener", sino que su continuidad expresa una "excepcionalidad” vinculada al éxito colectivo de la Transición. "La voluntad común de desmantelar las estructuras anquilosadas de la dictadura y sustituirlas por un flamante sistema democrático fue, y sigue siendo hoy, el mayor de nuestros éxitos colectivos", señaló, aunque precisó que también "admite reformas". El discurso de Armengol no fue aplaudido por Vox pero sí por el PP, aunque de manera tímida, y algunos dirigentes como Miguel Tellado rehusaron hacerlo.