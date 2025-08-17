Abogados Cristianos, la organización ultra que acumula denuncias mediáticas y derrotas judiciales

La Fundación Española Abogados Cristianos ha denunciado a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, por un posible delito de ofensa a los sentimientos religiosos al considerarlo responsable del cartel de las fiestas de la Mercè 2025. La denuncia se une a una larga lista de acciones penales con escaso recorrido judicial que la organización ultraconservadora ha llevado a cabo contra personas y entidades de diferentes ámbitos de la sociedad.

Según su página web, en la que solicitan donativos para sostener su actividad, son más de 120 casos los que tienen abiertos “en defensa de la libertad religiosa, el derecho a la vida, la familia y la libertad educativa y de conciencia". La frenética actividad de la asociación ha puesto en el punto de mira a políticos, humoristas y personas anónimas, pero ha logrado más titulares de prensa que sentencias favorables.

Políticos y jueces, objetivos frecuentes

Collboni no es el primer regidor en verse en los tribunales con los Abogados Cristianos en los cuatro años que lleva la asociación repartiendo denuncias por los juzgados españoles. Hace justo un año, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, se disfrazó de papa en unas fiestas de pueblo, y subido a un vehículo que simulaba ser el papamóvil, repartió bendiciones entre los vecinos con una escobilla de baño. La asociación ultracatólica denunció a Martínez y solicitó “una condena ejemplar” por ofender los sentimientos religiosos, pero la Audiencia Provincial de Soria archivó la causa.

La asociación parece permanecer bastante atenta a las fiestas de los pueblos y a lo que en ellas ocurre. El verano pasado, Antonio Martín, alcalde de Vita, un municipio soriano de 79 habitantes, recibió una denuncia de Abogados Cristianos tras cantar una canción con contenido pederasta en las fiestas locales. Este caso permanece abierto y Martín declaró ante el juez el pasado mes de mayo.

La asociación, sin embargo, también apunta más alto en sus denuncias. El pasado mes de abril, denunció por malversación a los ministros Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres. Los abogados veían “múltiples indicios de irregularidades” en los contratos adjudicados para las exhumaciones en Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos. El Supremo tardó menos de tres meses en archivar la denuncia, compuesta por “informaciones incompletas e insinuaciones carentes del más mínimo sustento” y recordó a la organización ultracatólica que el tribunal no está para “responder a las más insólitas y descabelladas pretensiones de criminalización del sistema político”.

Tampoco los jueces se libran de la prolífica actividad de la asociación. Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, recibió el pasado junio, por parte de esta organización, la segunda denuncia por cohecho, relacionada con la tramitación de la ley de amnistía. El Supremo ya les inadmitió una en abril del año pasado, por considerar que “los querellantes no han acreditado mínimamente indicio alguno de delito” pero la asociación vuelve a probar suerte.

Otras figuras políticas han sufrido también las iras judiciales de Abogados Cristianos, con escaso éxito para la organización. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha rechazado querellas contra el senador de Compromís Carlos Mulet o contra el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. El “delito” de este último fue la publicación de un informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, en el que, como hizo notar el Supremo en su resolución, había participado la propia Conferencia Episcopal.

Humoristas, tuiteros, ilustradores: nadie está a salvo

No es necesario presentarse a unas elecciones ni cobrar un sueldo público para recibir una denuncia de Abogados Cristianos. Los humoristas son uno de los gremios favoritos de la asociación para dirigir sus denuncias. La Audiencia Provincial de Madrid archivó en mayo una querella contra el locutor de la Ser Héctor de Miguel, conocido como “Quequé”. Poco antes, en marzo, otro juzgado de Madrid había archivado otra querella contra la presentadora de RTVE Laura Yustres “Lalachús”. José Miguel Monzón “el Gran Wyoming”, recibió su querella en 2024 y Alberto Redondo “Mr. Jagger”, lo hizo en 2025, pero infoLibre no ha localizado el resultado de ninguna de las dos.

Escritores y editoriales también han sido objeto de denuncias archivadas, como la recibida por el autor del libro “Jesús no odia a los mariquitas” y la casa que lo publicó. A pesar del título de la obra, Abogados Cristianos la consideró una incitación al odio, pero perdió la causa en dos instancias y tuvo que pagar las costas del juicio.

De asociación a fundación

Abogados Cristianos se constituyó como asociación en 2008, como consta el registro del Ministerio del Interior, según su fundadora, “por los continuos ataques al cristianismo de Zapatero”. Sin embargo, doce años después, justo antes de la pandemia de covid-19, decidieron reconfigurarse como fundación. En febrero de 2020, a través de la Junta de Castilla y León —y no a nivel estatal— la misma asociación se convierte en fundadora de la nueva entidad: “la Fundación ha sido promovida, como fundadora, por la Asociación de Abogados Cristianos”.

Esta reconversión no es baladí. Según la ley, desde el momento en el que se convierten en fundación todas las donaciones y las cuotas que reciben tienen la posibilidad de ser desgravables, cosa que no ocurría cuando eran una asociación, como aparece aún en su sección de preguntas frecuentes. De hecho, esa desgravación es uno de los mensajes que más repiten en su página web para atraer fondos a la organización.

En las últimas cuentas entregadas, declaró unos beneficios superiores al medio millón de euros en 2022, lo que supone más de tres cuartas partes de su facturación, como informó recientemente el medio Público.

Los vínculos de Abogados Cristianos con la secta secreta El Yunque

En una entrevista concedida a El Confidencial en 2019, la presidenta de la asociación, la abogada Polonia Castellanos, se negó hasta en tres ocasiones a contestar sobre su relación con la secta mexicana de extrema derecha El Yunque, vinculada también al lobby ultracatólico Hazte Oír. En declaraciones al citado medio, el periodista y escritor Santiago Mata, autor de una exhaustiva investigación sobre la secta ultraderechista, afirmó que varias de sus fuentes identifican a Polonia Castellanos y a su marido como “miembros destacados” de El Yunque.