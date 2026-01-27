Podemos se abre a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha asegurado este martes que su formación está abierta a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, retocando el texto que pactaron PSOE y JxCat, una vez se haya aprobado la regularización extraordinaria de migrantes, según recoge EFE.

El Gobierno aprobará una regularización extraordinaria de migrantes Ver más

Así lo ha dicho Montero en declaraciones a SER Catalunya, un día después de haber anunciado un acuerdo con el PSOE que tiene como objetivo regularizar a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

Montero ha admitido que ese pacto con los socialistas incluye una contrapartida que deberá asumir Podemos y que no ha desvelado: "Es evidente que hay algo a cambio, estamos siendo honestas, pero el PSOE nos ha pedido discreción con ello. Nosotras vamos a respetarlo porque es parte del acuerdo que nos ha permitido tener una regularización encima de la mesa".

Lo que sí ha explicado es que en su partido hay predisposición a negociar la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, "modificando" el texto que acordaron hace meses PSOE y JxCat –y que Podemos bloqueó en el Congreso–, para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado.