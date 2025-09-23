PP, Vox, Podemos y la división de Sumar frenan la delegación de inmigración para Cataluña

Los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista, que han roto la unidad de voto de su grupo, Sumar, han frenado la ley para la delegación de competencias migratorias para Cataluña pactada entre PSOE y Junts, que no ha superado su primer paso en la tramitación parlamentaria, según recoge EFE.

Rufián tacha de racista que Junts atribuya a la inmigración el "colapso" de los servicios Ver más

Con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención, la proposición de ley ha sido rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista".