Transparencia total
Transparencia total
Buscar

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PP, Vox, Podemos y la división de Sumar frenan la delegación de inmigración para Cataluña

  • Con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención, la proposición de ley ha sido rechazada
  • Esto estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra (Europa Press)

Los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista, que han roto la unidad de voto de su grupo, Sumar, han frenado la ley para la delegación de competencias migratorias para Cataluña pactada entre PSOE y Junts, que no ha superado su primer paso en la tramitación parlamentaria, según recoge EFE. 

Rufián tacha de racista que Junts atribuya a la inmigración el "colapso" de los servicios

Rufián tacha de racista que Junts atribuya a la inmigración el "colapso" de los servicios

Ver más

Con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención, la proposición de ley ha sido rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista".

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats