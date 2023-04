Abusos en la universidad: Vicenç Navarro fue apartado de la Pompeu Fabra por acoso laboral

Vicenç Navarro, catedrático emérito de la Universitat Pompeu Fabra, ha sido acusado de acoso laboral y abuso de poder por parte de varios trabajadores de su departamento. Testimonios recogidos por el Diari Ara y elDiario.es muestran cómo profesores, secretarias y personal de investigación fueron víctimas de acoso laboral y abuso de poder por parte del catedrático catalán en los últimos 25 años. Varias empleadas remarcaron su indignación al ver como una figura de la izquierda política, donde públicamente defendía los derechos de los trabajadores, a nivel práctico maltrataba a los que trabajaban con él.

Compañeros de trabajo le definían como “alguien difícil”, pero secretarias y profesoras utilizan términos más fuertes cuando se referían a la relación con el profesor. “Me tiró una grapadora en la cabeza”, “Ver gente salir llorando de su despacho era fácil”, o “Me llamaba durante los fines de semana y festivos, si no respondía, me bombardeaba a llamadas”, son varios de los testimonios que recoge el Diari Ara, donde se pueden ver las denuncias internas que se han presentado.

En 2018, cuando se nombró a Navarro como catedrático emérito, entró en la Barcelona School of Management (BSM) y fue allí donde empezaron las investigaciones, según varias fuentes. Desde entonces, se han ido recogiendo testimonios de antiguos compañeros de Navarro para poder presentar la acusación. Abogados externos a la escuela abrieron un expediente disciplinario por maltrato, invasión y uso de autoridad. El profesor emérito ha hablado con Diari Ara, remarcando que estas acusaciones no son ciertas. Aún así, la universidad ha iniciado una investigación, indicando que hasta 2021 no había tenido quejas formales por parte de los trabajadores.