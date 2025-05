De la acampada, al tribunal popular: la universidad reactiva un año después la lucha por Palestina

En 1966, un tribunal independiente creado por Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell quiso investigar, y sobre todo evaluar, los posibles crímenes de guerra que Estados Unidos podría haber cometido en Vietnam. Era la primera vez que se organizaba algo así, pero no sería la última.

Después de aquella figura, otras tantas quisieron también funcionar como salvaguarda de los derechos humanos. Y cogieron prestado hasta el nombre para hacerlo. Hubo un Tribunal Russell para juzgar las dictaduras de América Latina y otro que evaluó lo ocurrido en la guerra de Irak. Ya en 2010, se formó el Tribunal Russell sobre Palestina, que concluyó acusando a Israel de practicar un apartheid. Además, se constató también que Estados miembros de la Unión Europea habían vendido armas que después habían sido utilizadas en Gaza entre diciembre de 2008 y enero de 2009. En concreto, en una operación bautizada Plomo fundido, que dejó hasta 1.000 palestinos muertos, la mitad de ellos mujeres y niños. Las consecuencias de aquella sentencia son hoy de sobra conocidas: ninguna. Tanto, que las dos conclusiones del tribunal podrían haberse publicado ayer. Sobre hechos, además, producidos anteayer. Por eso la Red Universitaria por Palestina recuperará este otoño, junto a un grupo de juristas, aquella figura.

El anuncio llegó en uno de los escenarios que han sido protagonistas en el apoyo civil hacia el pueblo palestino. Frente al metro de Ciudad Universitaria, en la explanada que hace exactamente un año se plagó de tiendas de campaña y kufiyas, la imagen volvió a repetirse este miércoles a las 12 horas del mediodía. La campaña Sin respuesta de la universidad había llegado a su fin con el apoyo de más de 2.600 miembros de las 46 universidades públicas que forman la Red. Y subiendo. Por eso quisieron anunciar que la protesta no sólo continúa, sino que se redobla. Por un lado, con el tribunal ciudadano que pretenderá evaluar y condenar las relaciones entre la universidad española e Israel. Por el otro, con la reinstalación de las tiendas de campaña en el espacio que ya fue suyo el pasado mes de mayo.

Las razones no son las mismas que ya les movilizaron en 2024 porque la situación hoy, señalan, es muchísimo peor. Según el último informe publicado por Unrwa el 30 de abril, desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas al menos 51.439 personas en Gaza. Otras 117.416 han resultado heridas por los bombardeos del ejército de Benjamin Netanyahu. Y casi dos millones de personas —el 90% de la población— han sido desplazadas. Muchas, hasta más de diez veces. Un informe de Médicos del Mundo, además, señaló este martes que en tan sólo un año y medio la desnutrición en la Franja ha alcanzado niveles comparables a los que sufren países que llevan décadas inmersos en crisis humanitarias. Según sus datos, en 2024 casi uno de cada cuatro bebés menores de un año y el 19% de las mujeres embarazadas y lactantes fueron diagnosticados con desnutrición aguda. El único alto el fuego que se ha llegado a acordar en casi estos dos años de asedio, además, fue roto apenas tres meses después de entrar en vigor, la noche del 17 al 18 de marzo, cuando los bombardeos de Israel acabaron con la vida de más de 400 personas. Y la idea de Netanyahu es seguir ocupando territorio. Anexionarse, del todo, el territorio de la Franja.

"Hace un año acampamos por Rafah, hoy lo hacemos en respuesta a la declaración de anexionarse Gaza. Estamos asistiendo ya a la última fase del genocidio israelí sobre el pueblo palestino", explica Oriol Erausquin, estudiante del programa de doctorado en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hace un año plantó su tienda de campaña en Ciudad Universitaria y no la recogió hasta que todos sus compañeros se habían ido. Este martes por la noche no lo dudó cuando se planteó hacer lo mismo. "Ya no es sólo eso, es que ahora también hay un rearme a nivel europeo y español y queremos luchar también contra el incremento de los presupuestos militares. Fabricar armas no frena la guerra; al revés, la hace más probable", sentencia, desde el otro lado del teléfono.

Doce meses después de aquella protesta se dicen más preparados. Más coordinados. Profesores y estudiantes remarán esta vez, si cabe, más juntos que hasta ahora. Y muestra de ello ha sido la coincidencia espacio-temporal de la nueva acampada con la rueda de prensa de la Red Universitaria por Palestina formada por los docentes.

La universidad sigue siendo "cómplice"

La noche del 17 al 18 de marzo Israel cruzó la última línea roja que la Red Universitaria por Palestina se negó a dejar pasar. Ahí de hecho comenzaron la campaña que ahora ha llegado a su fin y cuyo título deja clara su denuncia: Sin respuesta de la Universidad. Silencio ante el genocidio. Lo hicieron porque no hubo, tras los ataques, "ningún comunicado de condena por parte de las universidades españolas, ni del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ni del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades", explicaban en su manifiesto. "Durante los infames 15 meses de genocidio —que dan continuidad a los 77 años de violencia, asesinatos y ocupación contra Palestina y su pueblo— [...], los Estados europeos han sido cómplices ejecutores con la barbarie y la criminalidad", continuaban. España y sus instituciones no se salvan, además. Y pruebas de ello tienen.

La última es el informe publicado por el Centro Delás de Estudios por la Paz, que reveló que España ha gastado más de 36 millones de euros en comprar armamento a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Las estadísticas de comercio exterior recopiladas por el organismo reflejan que la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea han continuado importando de Israel material del código arancelario 93 –"armas y municiones"– desde los ataques de Hamás del 7 de octubre y la posterior campaña de bombardeos de Israel. Lo han hecho por valor de 238,6 millones de euros. Los tres principales compradores fueron Estonia, Países Bajos y República Checa. Y luego, Suecia y España.

Los miembros de la Red lo tienen claro: el Gobierno asegura que no hay relaciones comerciales con Israel, pero es mentira. Ocurre lo mismo, aunque a menor escala, en la universidad: las instituciones se comprometieron a romper todo tipo de relación con Israel. Pero no ha pasado de una mera declaración verbal. "En el día a día, todo sigue igual", lamenta Guillermo Muñoz, del nodo de la Red en la Universitat de València. Siguen los proyectos de investigación con universidades israelíes y siguen las relaciones con los bancos que cooperan con el Gobierno de Netanyahu. "Siguen siendo cómplices de lo que ocurre en Palestina", lamenta Ángeles Díez, del nodo de la UCM.

Almodóvar, Bardem o Susan Sarandon denuncian el "genocidio" en Gaza: "No podemos continuar en silencio" Ver más

Cortar en serio los vínculos no es una mera declaración de intenciones o un simple formalismo. Según un informe jurídico realizado por profesores de Derecho de la Universidad de Amberes, hacerlo se enmarca dentro de su obligación de cumplir el derecho internacional. Porque, según recordaban los docentes, la Corte Internacional de Justicia ya exigió en enero a Israel que tomase medidas para no vulnerar la Convención sobre el Genocidio. "Las universidades israelíes, como instituciones, están insertas en la naturaleza del sistema político israelí y se benefician de la ocupación. Han puesto su experiencia a disposición de las medidas gubernamentales destinadas a mantener y ampliar" ese sistema, señalaron los juristas de Amberes. Otro estudio, este publicado por Human Rights Watch, sentenció que existe una discriminación racial institucionalizada contra los palestinos en todo el sistema educativo de Israel.

Espacio "horizontal" también contra el rearme

Por el momento, son medio centenar las personas que permanecen acampadas frente a la explanada del metro de Ciudad Universitaria, una protesta que ya ha sido replicada en un centro británico y en tres belgas, según informa Díez. El objetivo de los estudiantes, como explica Erausquin, es protestar, sí, pero también alimentar la movilización. "Nuestra intención es ser un punto de encuentro de formación y organización de nuevas militantes. Queremos funcionar como un espacio integrador y horizontal para todas aquellas personas que quieran formarse y actuar. Convocamos de hecho a todas las organizaciones que quieran luchar contra el auge del militarismo y contra el incremento de los presupuestos militares", sentencia.

Precisamente, desde este lunes y hasta este 14 de mayo, Madrid se convirtió en el mayor escaparate del mercado armamentístico europeo, acogiendo en Ifema la Feria Internacional de Defensa y Seguridad (Feindef), la más grande celebrada hasta la fecha. Una semana antes, decenas de colectivos y movimientos sociales se unieron en la bautizada como Asamblea de Madrid contra el Rearme y la Militarización, que busca una gran movilización el próximo 7 de junio contra el gasto en defensa anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ya ha declarado que destinará a ello más de 10.000 millones de euros, lo equivalente al 2% del PIB.