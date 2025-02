Podemos se adelanta a Sumar y registra una ley para que no haya que tributar por el SMI

Podemos ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) esté exento de IRPF, adelantándose así al grupo parlamentario Sumar, que ha anunciado que presentará una proposición de ley en este sentido, según informa EFE.

"Nos parece un absoluto escándalo que este Gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, al mismo tiempo que por primera vez en nuestra historia, las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos", ha declarado a los medios en el Congreso la líder de Podemos, Ione Belarra.

La secretaria general de Podemos y diputada de la formación morada ha calificado de "escándalo democrático" y "broma de mal gusto" la decisión del Ministerio de Hacienda de no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo aprobado este martes en el Consejo de Ministros, por lo que dejará de estar exento de tributar.

Para tratar de revertir esta decisión, Podemos ha registrado este mismo martes una proposición de ley donde pide modificar la norma sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el objetivo de impedir practicar "retenciones por rendimientos del trabajo de aquellos trabajadores que perciban, en cómputo anual, el salario mínimo". Con el registro de esta proposición de ley, Podemos se ha adelantado al grupo Sumar, que este mismo martes ha anunciado que presentará una iniciativa del mismo tipo en el Congreso.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado el aumento del salario mínimo, pero ha lamentado que se "castigue" a los trabajadores que menos cobran al no quedar exento del IRPF. A su llegada al pleno del Congreso, Rufián ha criticado que se "castigue de esa manera" a la gente que perciba el SMI y a su vez ha pedido que los enfrentamientos entre los socios del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar sucedan "en la intimidad" y no de manera pública. En ese sentido, ha apuntado a que este enfrentamiento lo visibiliza "quizá alguien, para salir en titulares", que de otro modo no podría hacerlo, en referencia a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a quien no ha citado expresamente.

Por su lado, el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ha rechazado que el choque entre su formación y su socio de Gobierno, Sumar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, haya debilitado la imagen del Ejecutivo. "Lo que fortalece la imagen del Gobierno es que hemos subido el SMI y ya el 61% desde que Sánchez es presidente", ha dicho.