El alcalde de Algeciras, acusado de acoso sexual: "Es una maniobra política del PSOE para destruirme"

La publicación de dos testimonios anónimos de acoso sexual ha puesto nuevamente el foco sobre el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce.

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha aprovechado la noticia para solicitar nuevamente su dimisión y la apertura de una investigación “rigurosa” al PP de Juan Manuel Moreno, al que acusa de guardar silencio ante el “runrún” persistente desde hace meses. Por su parte, Rocío Arrabal, portavoz del PSOE local, ha pedido la activación del protocolo municipal de acoso, planteando la existencia de más casos.

El PSOE algecireño anunció ya hace un mes que había llevado al notario conversaciones de Whatsapp que darían veracidad a unos pantallazos publicados en octubre, donde se relataban supuestos casos de acoso de Landaluce a tres concejalas de su partido.

El PSOE acusa a Landaluce de malversación para "silenciar" sus escándalos de acoso

El PSOE de Algeciras ha anunciado que en la querella que interpondrá ante el Tribunal Supremo contra el alcalde y senador popular, José Ignacio Landaluce, por supuestos casos de acoso sexual, pedirá que se le investigue también por malversación de caudales públicos.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, un día después de que se publicaran testimonios anónimos de mujeres supuestamente víctimas de acoso sexual del alcalde de Algeciras, la secretaria del PSOE local, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la agrupación, Isabel Beneroso, han indicado que tienen "indicios evidentes" de que se han podido utilizar recursos municipales para tratar de “silenciar” las acusaciones de acoso sexual.

Se han referido a la contratación como asesora municipal de Laura Ruiz, que fue concejala del equipo de gobierno municipal y que tuvo que dimitir tras ser condenada por publicar el teléfono del abogado de su expareja en una página de anuncios de contactos sexuales para hombres.

Las socialistas han recordado que tras su dimisión amenazó con "tirar de la manta" y "revelar hechos presuntamente delictivos" en mensajes en sus redes sociales en las que ya difundió algún pantallazo de Whatsapp. Aquellas amenazas, según las socialistas, desembocaron en el decreto de alcaldía de 2023, por el que Laura Ruiz fue contratada como personal de confianza.

"Ante eso nos preguntamos: ¿Estamos ante un supuesto delito de malversación de fondos públicos? ¿Estamos ante la utilización del Ayuntamiento para fines personales como la supuesta compra del silencio de presuntas víctimas o de personas conocedoras o con conocimiento de presuntos delitos?", ha añadido la vicesecretaria general del PSOE algecireño.

El alcalde negó entonces que la contratación fuera una respuesta a la amenaza y explicó que la exconcejala simplemente le había pedido ayuda.

Aquellos pantallazos de conversaciones entre concejalas del equipo de gobierno municipal que supuestamente habían sufrido el acoso del alcalde resultaron ser los que a finales de 2024 difundió el eurodiputado Alvise Pérez.

Pero también habían llegado al PSOE. Isabel Beneroso ha mostrado hoy en la rueda de prensa capturas de pantalla de mensajes en los que una persona que identifica como del entorno del PP de Algeciras le reenviaba pantallazos de esas conversaciones y le empujaba a que el PSOE denunciara.

"No entiendo nada, tenéis material y más que yo os daría para acabar con ese indeseable de Landaluce, pero es verdad que para eso hacen falta huevos", le dice a la socialista en un mensaje, al que ella responde: "Más que huevos hace falta pruebas". Cuando esta persona le envía los pantallazos, la socialista comenta que no da crédito a lo que lee y que le "hierve la sangre". "Pues si vieras el resto, una más porque le exige a las concejalas que dejen ver como mean", responde.

Las socialistas han explicado que las capturas de pantalla difundidas en octubre de 2024 "no eran un bulo, ni un montaje", y que el PSOE no se está "inventando" nada, como sostiene Landaluce. Las socialistas han insistido en hay nueva documentación que les está llegando y que será incorporada al escrito que se va a trasladar al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado de Landaluce.

Las dirigentes del PSOE local han vuelto a pedir la dimisión de Landaluce, y han hecho un llamamiento a los dirigentes del PP regional y nacional para que actúen con responsabilidad y con la exigencia que ha tenido en casos que salpicaban a otros partidos, como el de Iñigo Errejón, que dimitió tras la publicación de un mensaje anónimo en redes sociales.

Landaluce insiste en que las acusaciones son bulos del PSOE

El alcalde de Algeciras ha insistido este miércoles en que las acusaciones que se están difundiendo contra él son "bulos y mentiras" y ha indicado que "todas las declaraciones y publicaciones" sobre las mismas están siendo estudiadas "para definir las medidas judiciales oportunas".

En un comunicado difundido por el gabinete de prensa del Ayuntamiento, el alcalde de Algeciras ha acusado de mentir a la secretaria del PSOE local, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria general de la agrupación, Isabel Beneroso. Landaluce ha defendido que se trata de una "maniobra política para destruirlo".

“El Partido Socialista miente, mienten cuando dijeron que lo habían llevado a Fiscalía, mienten cuando dijeron que el notario lo había llevado a Fiscalía y mienten cuando dijeron que lo habían llevado al Tribunal Supremo”, dice el alcalde en la nota de prensa.

El primer edil ha asegurado que no puede "perder tiempo contestando una y otra vez a mentiras y falsedades de este burdo montaje" en vez de dedicarse a lo importante, que es "seguir trabajando por Algeciras”.