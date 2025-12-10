El alcalde de Algeciras se mantiene en el cargo pero renuncia a la militancia del PP

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se mantendrá en el cargo pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular "para defender su honor", según ha anunciado el Ayuntamiento tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual.

(En ampliación)