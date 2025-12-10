Transparencia total
El alcalde de Algeciras se mantiene en el cargo pero renuncia a la militancia del PP

  • José Ignacio Landaluce ha tomado esta decisión "para defender su honor"
  • El PSOE ha interpuesto una denuncia contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por delitos de acoso o abuso sexual
José Ignacio Landaluce, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Senado. Carlos Luján (Europa Press)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, se mantendrá en el cargo pero ha renunciado temporalmente a su militancia en el Partido Popular "para defender su honor", según ha anunciado el Ayuntamiento tras la denuncia que el PSOE ha interpuesto contra él ante la Fiscalía de Tribunal Supremo por, entre otros, delitos de acoso o abuso sexual.

Los casos machistas sacuden al PSOE en pleno arranque del ciclo electoral

(En ampliación)

