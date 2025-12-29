El alcalde de Almussafes declarará el viernes ante el PSOE por las denuncias de acoso

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, quien ha sido expulsado del PSPV-PSOE tras las acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, declarará el viernes ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar las infracciones, quejas o denuncias, entre ellas las de acoso.

Según han informado a EFE fuentes próximas al alcalde, la citación, que él esperaba que pudiera producirse este lunes, será finalmente el 2 de enero a las 9:30 horas por motivos de agenda y se realizará de forma telemática.

El alcalde de Almussafes (Valencia) dimite de sus cargos en el PSOE ante las denuncias de acoso Ver más

González fue suspendido de militancia hace algo más de dos semanas al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, pero mantiene el cargo de alcalde de Almussafes en el grupo mixto, aunque el partido le ha pedido que entregue el acta de concejal.

Cree que "se ha incumplido la presunción de inocencia", así como el reglamento interno del CADE, que, según explican las mismas fuentes, obliga a guardar confidencialidad respecto a la persona que acusa, la persona acusada y el procedimiento.

Además, necesita saber qué pruebas hay en su contra y por qué no se ha ido al juzgado o a la Guardia Civil, pues cree que puede haber pruebas sacadas de contexto o que se hayan mezclado unas cosas con otras.