La alta velocidad entre Madrid y Sevilla se recupera cuando se cumple un mes de Adamuz

Los trenes de alta velocidad de las tres operadoras (Renfe, Ouigo e Iryo) han vuelto este martes a circular por la línea Madrid-Sevilla después de un mes del accidente de Adamuz, que se cumple mañana, y una vez que ayer Adif comunicó el fin de los trabajos de recuperación de la vía y de las pruebas técnicas que permiten garantizar la seguridad, según informa EFE.

Por tanto, han quedado restablecidas las circulaciones desde Madrid a Sevilla, Cádiz, Granada y Huelva, pero la relación Madrid–Málaga no recuperará su operativa normal, previsiblemente, hasta inicios de marzo, por la demora en los trabajos de Adif, según explica Renfe en un comunicado.

Adif autorizó este lunes la circulación en las líneas hacia Andalucía tras el fin de los trabajos de reparación del tramo afectado por el accidente de Adamuz así como de las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad. Renfe explica que también estuvo comprobando hasta bien entrada la noche de ayer la señalización.

En este primer día, un AVE de Renfe se ha detenido durante unos 12 minutos en las cercanías de Adamuz (Córdoba), donde ocurrió el accidente del 18 de enero que dejó 46 muertos, por una advertencia de un maquinista sobre un cable suelto, que quedó neutralizado en alguna reparación anterior pero no tiene ninguna incidencia en la operativa.

Fuentes de Adif han explicado a EFE que tras la advertencia del maquinista sobre el cable, los servicios de mantenimiento han acudido al lugar y han confirmado que esa pieza no está en servicio y por tanto no afecta a la circulación.

El CEO de Iryo destaca las circunstancias difíciles

El primer servicio ha salido de la estación madrileña de Atocha a las 07:45, un tren de Iryo, en el que viajaban el consejero delegado de la compañía, Fabrizio Favara, y parte del equipo directivo.

El tren ha llegado a Sevilla con 12 minutos de retraso debido a limitaciones de velocidad en 13 puntos del recorrido.

El consejero delegado ha afirmado en redes sociales que las pasadas han sido semanas "muy exigentes en circunstancias muy difíciles. Precisamente por eso, cuando salía esta mañana hacia la estación, solo podía pensar en una cosa: en la importancia de estar cerca".

"Cerca de las víctimas a las que seguimos apoyando como el primer día; cerca de nuestra tripulación que ha demostrado profesionalidad, compromiso y una impecable actitud frente al peor desafío; y cerca de nuestros clientes, que siguen confiando en nosotros".

Concluye su mensaje Favara diciendo que queda mucho por hacer, "y en momentos como este es esencial acompañar, escuchar y redoblar esfuerzos para recuperar el servicio con la máxima normalidad posible [...]. Hoy más que nunca, nos alegramos de dar la bienvenida a bordo. Gracias por decidir que volvamos juntos".

Iryo, compañía de mayoría con capital público italiano, dispone de 14 circulaciones diarias (siete en cada sentido) entre Madrid y Sevilla. Dentro de esta programación, están incluidos los servicios transversales Barcelona–Sevilla, con 4 circulaciones diarias (2 idas y 2 vueltas).

Renfe, la única que ofreció servicios alternativos

Renfe, que ha sido la única operadora que ha ofrecido transporte alternativo durante este mes de obras en la línea, ha restablecido el servicio hacia Andalucía con un primer tren Madrid-Sevilla a las 7:00 horas.

Así, los servicios Madrid–Sevilla, Madrid–Cádiz, Madrid–Granada y el Alvia Madrid–Granada–Almería de la compañía pública han recuperado desde este martes sus circulaciones habituales.

En la línea que une Madrid con Huelva, en el primer servicio de la mañana los viajeros han debido hacer el trayecto Córdoba-Huelva en autobús pero después ya se ha hecho el recorrido completo en tren, informan fuentes de Renfe.

El enlace con Málaga deberá esperar hasta marzo por las demoras en los trabajos en la infraestructura por parte de Adif tras un deslizamiento de un muro de contención en el municipio malagueño de de Álora por los recientes temporales.

A partir de mañana Renfe pone en servicio un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga.

Ouigo, cuyo primer convoy ha salido de Madrid a las 06:55 horas, ha comunicado que reanuda el servicio de manera progresiva, con seis circulaciones diarias entre Madrid y Sevilla.

Avanzan además que cuando se ponga en servicio el Madrid-Málaga operarán sus seis frecuencias habituales entre viernes y lunes mientras de que martes a jueves serán cuatro.

La compañía de capital público francés precisa que estos servicios en ambas rutas suponen más del 75% de la oferta habitual de la empresa en el corredor sur, un recorte adaptado "a las necesidades de mantenimiento de los trenes, en un momento en el que se prevé una menor demanda", señalan desde el operador.