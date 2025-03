Miles de personas se movilizan en España por la paz y un alto el fuego definitivo en Palestina

Cientos de personas se han movilizado este sábado en Madrid y otras 85 ciudades españolas para reclamar una paz definitiva para Palestina y en apoyo al director de cine palestino Hamdan Ballal, convocadas por el movimiento PararLaGuerra, formado por más de un centenar de asociaciones, según informa EFE.

La protesta, según los organizadores, pretende denunciar "la ruptura del alto el fuego por parte de Israel y los asesinatos de inocentes que está cometiendo en los últimos días, agravando el genocidio que viene cometiendo".

Los directores de cine Javier Fesser, Benito Zambrano y Fernando Colomo, la actriz Athenea Mata y el productor Mariano Baratech se han reunido en el acto en Madrid para apoyar al director palestino Hamdan Ballal, agredido y detenido esta semana por la policía israelí.

"Quieren que pensemos que lo que hacemos no sirve de nada, que la Cultura no cambia la realidad y que ante una masacre como la que vemos todos los días en Gaza, no podemos hacer nada, pero el Oscar conseguido por No other land demuestra lo contrario", han leído en el comunicado.

"¿Judíos y palestinos creando arte juntos, denunciando el apartheid y la colonización? No lo pueden permitir. Así que linchan a uno de sus directores”, han asegurado. Sin embargo, han insistido en su comunicado, que “por cada artista al que quieran silenciar en Palestina, cien nos levantaremos aquí, porque han querido amedrentarnos aplastando a un creador, dar ejemplo para que a nadie, ni judío ni palestino, se le ocurra hacer lo mismo”.

En este acto principal, en la plaza del Museo Reina Sofía de la capital, se han concentrado decenas de personas junto a ocho obras de artistas del graffiti como K-Lina, Moreno o Jota López, interpretando la madre del Guernica. Cada obra ha sido reproducida en tamaño gigante, y han sido necesarios 48 activistas para sostener una pieza de 16 metros con varias versiones de la figura del cuadro de Picasso.

Banderas palestinas, pancartas contra Benjamin Netanyahu y reclamos en defensa de la paz han marcado la concentración, en la que los organizadores han pedido que pare la venta de armas a Israel.

El acto ha acabado con la lectura de un comunicado por parte de representantes de 10 organizaciones de la plataforma, cuyo lema unitario es ‘Por una Paz Justa (Palestina Libre), Alto el Fuego Definitivo, Ni Terrorismo, Ni Genocidio”.

En el comunicado se ha denunciado que “no hay nada que justifique este salvaje ataque a los Derechos Humanos, la violación de la soberanía y el territorio de un país, seguir negando a un pueblo los derechos que le reconocen las principales instituciones de consenso internacional, como no hay nada que justifique utilizar el terrorismo como arma, lo haga quien lo haga, ni bajo ninguna bandera”.

Manifestaciones similares se han registrado en varias ciudades del país, en vísperas del Día de la Tierra Palestina, que se celebra el 30 de marzo.

Entre ellas en San Sebastián, donde la iniciativa Gernika-Palestina ha celebrado una reunión en la que, además de "expresar su firme declaración a favor de la paz", han reivindicado "liderazgos políticos" para afrontar "estos tiempos en los que están cambiando las relaciones y los equilibrios internacionales".

Por su parte, las entidades Amistad con Palestina La Rioja y Acampada por Palestina iniciarán este domingo, 30 de marzo, en Logroño una concentración permanente "ante la ausencia de respuesta internacional al genocidio y por los vientos de rearme" frente a la sede de la Delegación del Gobierno para denunciar "la cruel ruptura del alto el fuego por parte de Israel confirma que continúa la colonización y la masacre en Palestina".

Según estiman las autoridades palestinas, más de 50.000 palestinos han muerto desde el inicio de la campaña lanzada por Israel tras los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023.