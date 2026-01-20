Andalucía recoge casi 3.000 bolsas de sangre en donaciones, el triple de lo habitual

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha recogido este lunes un total de 2990 bolsas de sangre donada en toda la comunidad autónoma, una cantidad que triplica las entre 800 y 900 que se recogen en una sola jornada de forma habitual.

Fuentes del SAS han indicado a EFE que las reservas de sangre están garantizadas y que la idea ahora es seguir recibiendo donaciones de forma escalonada, tras los llamamientos del pasado domingo para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

Los centros de transfusión de Andalucía trabajan en red con dos núcleos de producción: Granada y Sevilla.

Granada analiza, procesa y distribuye la sangre y hemoderivados de las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga, y el centro de Sevilla las de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Desde el día del accidente se ha enviado sangre para los heridos de Adamuz desde los dos centros.