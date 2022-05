Artadi (Junts) anuncia que deja la política: "No puedo más. No tengo la energía para seguir"

La líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha anunciado este viernes que deja la política y ha remarcado que es una decisión personal: "No puedo más. No tengo la energía para seguir sirviendo a la ciudadanía como se merece. No me siento con fuerza para continuar", según informa Europa Press.

Lo ha dicho en una comparecencia en el consistorio, visiblemente emocionada, acompañada por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los concejales del grupo municipal Jordi Martí, Neus Munté, Francina Vila y Ferran Mascarell.

De este modo, Artadi renuncia a ser la candidata del partido a la Alcaldía para las municipales de 2023 tras ser escogida el pasado 3 de febrero después de un proceso de primarias en el que fue la única que se presentó para liderar la lista de Junts a la capital catalana.