Una asociación de memoria histórica critica a Tellado por su juego verbal sobre desapariciones forzosas

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, ha considerado este sábado que "banalizar el sufrimiento de miles de familias que buscan en fosas comunes a sus seres queridos es llevar la acción política a un lugar completamente indigno", informa EFE.

En un comunicado, Silva se ha referido así a la frase pronunciada por el secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un acto de su partido en Pamplona, en la que ha augurado el fin del Gobierno y ha llamado por tanto a "cavar la fosa" para sus restos.

Silva ha apuntado que hay dirigentes del PP que "no han aprobado primero de básica de derechos humanos y son capaces de hacer juegos verbales con el peor crimen que se puede cometer contra un ser humano, que es una desaparición forzada".

El presidente de la ARMH considera que las declaraciones de Tellado son "lamentables", y más hechas en Navarra, donde "más de 3.600 civiles fueron asesinados por los franquistas", aunque cree que "no es una casualidad el lenguaje elegido ni en este momento ni en ese lugar".

"Si alguien utilizase una figura relacionada con un atentado terrorista terminaría declarando delante de un juez y asumiendo responsabilidades", ha conjeturado.

Respecto a la reacción de los miembros del Gobierno a lo dicho por Tellado, Silva ha añadido que harían mejor persiguiendo la reparación para las víctimas, porque después de dos leyes de memoria "han mantenido una ley de amnistía que protege a los verdugos".