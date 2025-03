Israel amplía su ofensiva terrestre a nuevas zonas de Rafah, en el sur de Gaza

12:15 h

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado este domingo en Castellón que la ausencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la Romeria de Les Canyes, el acto más importante de las fiestas de la Magdalena, es "una anomalía democrática", y ha lamentado que no puede acompañar al pueblo porque este "no lo soporta".

La ministra ha acudido a la Romeria como miembro del Gobierno para estar "en la calle, para celebrar con los castellonenses y las castellonenses sus fiestas grandes", según ha dicho en declaraciones a los medios antes del inicio de la peregrinación.

Para Morant, es una "anomalía democrática" el hecho de que Mazón no haya asistido a la Romeria - en la que tradicionalmente participan los presidentes de la Generalitat-, en la que "hace meses que vivimos" y que muestra "un president que no ha estado a la altura de las circunstancias y ha dejado abandonado a su pueblo en las peores circunstancias" y por ello "su pueblo ya no puede más".