Ayuntamientos al rescate: los pueblos se las ingenian para recuperar o reinventar negocios cerrados

Los locales vacíos, que dejan ya desnudas incluso calles céntricas de capitales de provincia, adquieren un significado aún mayor en el medio rural: la continuidad de los pueblos más pequeños está ligada directamente a la capacidad para atraer nuevos vecinos y mantener los que quedan, es decir, a la supervivencia del propio municipio. La España que se despuebla busca vías imaginativas para recuperar o reinventar negocios, para no morir un poco con cada cierre.

El caso más emblemático, porque es lo último que suele resistir en un pueblo, es el del bar: es frecuente ver noticias en la prensa local sobre Ayuntamientos que ofrecen un alquiler simbólico para quien se haga cargo del bar del pueblo, a veces con comedor o incluso vivienda y, en temporada, con piscina. Pero algunos alcaldes no se quedan ahí: quieren recuperar negocios que funcionaron antes, promover otros nuevos, y mostrar de esta manera a la iniciativa privada que sí merece la pena apostar por las localidades de menor tamaño.

Es lo que busca el alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, con la fundación municipal Terreo, creada hace tres años en este pueblo lucense de 509 habitantes. Han recuperado una piscifactoría que cerró, tienen una explotación de cerdo celta en el monte, quieren hacer un polígono agroecológico, con una plantación de kiwi atlántico y retomar una gasolinera que no funciona desde hace una década. Volver a dar vida tanto a locales como a terrenos en infrauso o desuso y ofrecer servicios, empleo y futuro al pueblo. “No hay muchas iniciativas similares, ni de dónde copiar, consideramos que la fundación era la mejor forma para crear trabajo, generar dinámicas que produzcan actividad económica y trasladar información a la iniciativa privada”, explica a infoLibre. Y añade: “Es difícil revertir las cifras de la despoblación, la mayoría de nuestros vecinos tienen más de 50 años, muchos más de 65, pero estamos seguros de que esta es la vía, y nuestra intención es que este sea un motor de arranque público que acabe ayudando a que surjan iniciativas privadas”.

En el Concello de Ribeira de Piquín están documentando todos estos proyectos que tienen en marcha para extraer conclusiones que puedan ser aplicables a cualquier iniciativa privada que se interese por el pueblo a la vista de los resultados. “Por ejemplo el de la gasolinera, la hemos alquilado para retomarla 10 años después de su cierre, pensándolo como un servicio más que podemos dar y que crearía 6 puestos directos de empleo a través de la fundación. Queremos que todo esto sea espejo de posibles iniciativas privadas”. Fernández reconoce que el suyo es un ayuntamiento “muy peculiar”. Para llevar a cabo estos proyectos, han tenido que hacer adquisición de instalaciones, encargarse de su mantenimiento y todo lo que implica la gestión directa, “con más de 50 nóminas todos los meses”. “Yo creo firmemente en lo público, creo en la necesidad de implicación de las administraciones públicas y en esta doble moneda de ofrecer servicios pero también apostar por retomar actividades económicas en los lugares más castigados por la despoblación, como son los del interior de Galicia”, defiende el alcalde.

Cuéllar busca un inversor que quiera hacer un hotel

En plena burbuja inmobiliaria, en Cuéllar empezó a levantarse un proyecto de chalés de lujo de más de 5.000 metros cuadrados al lado de su patrimonio: del palacio, de la muralla, de una iglesia mudéjar. Pero hubo una quiebra y sólo quedó una estructura de hormigón. “Se nos presentó entonces la oportunidad de adquirirlo a un precio simbólico, de 100.000 euros, cuando estaba tasado en 1,5 millones, y la aprovechamos. Queremos reconvertirlo en un hotel, pero no por medios propios, sino que estamos contactando a cadenas hoteleras, porque nuestra principal debilidad turística es que no tenemos un hotel de unas 50-60 habitaciones, sino casas rurales y pequeños hostales, por lo que cuando nos preguntan por un grupo grande no podemos albergarlo”, cuenta a infoLibre Carlos Fraile, el alcalde de este municipio segoviano que ronda los 10.000 habitantes y está a hora y cuarto de Madrid por carretera.

Todavía no han encontrado alguien interesado, pero no desisten. “Están los sótanos, la primera planta, la idea sigue siendo venderlo a un inversor que quiera hacer un hotel. Creemos que es una buena salida antes de demoler, porque la cuestión estética está ahí, pero nos resistimos a eso”, indica. En ningún caso se plantean la gestión directa. “Para un Ayuntamiento como el nuestro, meterse a gestionar directamente un hotel es muy arriesgado desde el punto de vista económico y muy complicado desde el punto de vista legal, para contratar personal y suministros”, opina.

Lo que sí gestionan directamente es el albergue municipal, con 50 camas en 5 habitaciones y una persona al cargo. Y donde tienen más experiencia es en el ámbito taurino, por sus encierros de agosto, que son Fiesta de Interés Turístico Internacional. “Ahí damos de alta a toreros, a banderilleros, pero los Ayuntamientos lo tenemos mucho más difícil que una empresa para hacer trámites de contratación”, dice el alcalde. También tienen una pequeña compañía municipal de actores en nómina, los intérpretes que hacen sus famosas visitas teatralizadas. “Igual que tengo un arquitecto, tengo cuatro actores”, resume. “Los Ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano para solucionar cualquier problema o conflicto, pero también lo somos cuando vemos que hay cuestiones que se van a dejar de atender, pues apostamos por ello; a veces tenemos que salir del ámbito competencial para no perder esos servicios, porque servicio que se pierde, servicio que no vuelve”, advierte.

Emprendimientos de movilidad y cuidados

Lo primero en lo que se piensa en los pueblos es en mantener lo que siempre hubo o en no quedarse sin lo último, el bar, pero los expertos señalan que la lucha contra los locales vacíos y la falta de empleo y servicios pasa también por pensar en iniciativas nuevas que ofrezcan soluciones para el presente de muchos municipios pequeños: personas mayores que viven solas y necesitan movilidad y cuidados. “Hay muchas actividades modernas, que no han existido hasta que llega un emprendedor, como aplicaciones para fomentar el transporte colaborativo o profesional compartido en los municipios, o para mostrar alojamientos que de otra forma no tendrían mucha publicidad”, indica a infoLibre José Antonio Herce, socio fundador de Segoviana de Iniciativas Rurales y experto en desarrollo rural, algo que vincula con la importancia del sector de los cuidados y el acompañamiento como trabajos que pueden dar empleo a profesionales jóvenes.

Que los Ayuntamientos directamente adquieran negocios y se ocupen de ellos, considera que es “muy arriesgado”. “La compra quizás no es muy cara, o puede serlo, pero siempre se requiere una puesta al día, una renovación, una puesta en funcionamiento que es costosa, eso es un trabajo para profesionales de la reestructuración de negocios, negocios que también pueden estar obsoletos o requerir inversiones nuevas y reconvertirse en cosas muy diferentes para clientes diferentes”, argumenta. Herce considera que funciona mejor algo que se incentiva en Francia y es “tutelar el relevo generacional”. “Se ofrecen recursos grandes para que los jóvenes puedan invertir en la adquisición de esos negocios, con financiación segura y de manera técnicamente viable, con incentivos de decenas de miles de euros, incluso mentores profesionales. Es un relevo generacional externo, no son hijos ni sobrinos, sino terceras personas que manifiestan su interés por hacerse cargo de un negocio rural”, explica. Y sostiene que este tipo de apoyos deben surgir “como mínimo” de la Administración autonómica, porque se requieren recursos importantes y hacerlo a nivel de cada Ayuntamiento es, en su opinión, “muy aleatorio”.