Ayuso celebra que "la justicia funciona" y dice que la investigación a su pareja son “hechos de una dictadura”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este viernes que la justicia "funciona" tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, según ha dicho, tenía la obligación de defender la ley pero se dedicó "a delinquir".

Díaz Ayuso ha comparecido este viernes desde la Real Casa de Correos, tras la condena del Tribunal Supremo conocida este jueves de dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados, en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña.

Sobre el caso que afecta a su pareja, a quien se ha referido como "un ciudadano particular", Ayuso ha dicho que "nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid" salvo el único interés de "acabar por vías ilegítimas" con ella.

(En ampliación)