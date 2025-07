Los incendios dan un respiro en Alicante y Badajoz, pero sigue la preocupación en Almería

12:54 h

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asegura en una entrevista publicada hoy en "La Voz de Galicia" que en 30 años en política no ha nombrado, en sus puestos, "a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción".

Preguntado por si asume alguna responsabilidad por la imputación del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, Feijóo dice que "las sospechas de corrupción tienen que tener el mismo tratamiento y, si cabe, cuando afectan a alguien que ha militado o milita en tu partido debes ser más exigente".

"No puede haber dos varas para la corrupción. Afecte a quien afecte", asevera y señala que no va "a perseguir a los jueces, ni a los seudomedios y que ha dicho ya que se investigue hasta el final".

"Ahora bien, yo soy un político que tiene trazabilidad; no empecé ayer. En 30 años en política no he nombrado, en mis puestos, a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción. Es mi tarjeta de presentación. Que la gente juzgue", indica.