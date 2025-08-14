Los bomberos forestales de Madrid barajan prolongar su huelga por falta de avances

Los bomberos forestales de Madrid barajan prolongar la huelga iniciada el 15 de julio ante el "nulo avance" en la negociación de sus mejoras laborales, ni por parte de la Comunidad de Madrid ni de la adjudicataria Tragsa.

Pese a estar en huelga, han estado en primera línea en el incendio de Tres Cantos de este lunes con 14 dotaciones y 90 hombres.

"En ningún momento desde el inicio de la huelga ha quedado desatendida la Comunidad, hemos estado trabajando en múltiples incendios que ha habido", con unos servicios mínimos del 80%, ha dicho a EFE el delegado del Sindicato Profesional de Bomberos Forestales (Firet) en la Comunidad de Madrid, Javier Villanueva.

"Estamos valorando continuar la huelga", que iba a finalizar este viernes 15 de agosto, porque la Comunidad y Tragsa "se pasan la pelota y nadie se ha sentado a resolver nuestras reivindicaciones", tanto salariales como de protección de la salud.

El 80% del operativo cobra "unos 1.300 euros netos. Unos un poco menos y los ingenieros, que son los mandos, un poco más". Durante todo el año trabajan unas 300 personas y en verano llegan a 500, pero "está costando mucho encontrar a gente que quiera trabajar aquí. Actualmente hay un 9% de plazas sin cubrir".

No tienen reconocido "ningún plus de peligrosidad, ni de penosidad, ni toxicidad", y reivindican un plan de protección contra agentes cancerígenos procedentes "de la exposición al humo, a la combustión de vegetales y todo tipo de materiales" cuando el fuego llega a instalaciones, así como en las quemas preventivas en invierno, explica.

Está demostrado que "la exposición al humo puede reducir en 10 años la vida de una persona". Aunque hay una ley estatal de protección contra agentes cancerígenos, "no se nos está aplicando".

También piden el fin de la temporalidad, que "no haya un 40% de la plantilla que vaya a la calle al final del verano y que pasen a trabajar todo el año en tareas de prevención que se realizan en invierno".

El sindicato reclama, además, que se aplique la ley estatal del 8 de noviembre de 2024, del Estatuto básico del Bombero forestal, que "no está aplicando ninguna comunidad, salvo Galicia".

Ninguna comunidad aplica la ley de 2024 que daría a los bomberos forestales unas condiciones dignas Ver más

Su aplicación supondrá cambiar la actual denominación de Brigada Forestal, y "al menos de cara a la Seguridad Social, esta ley reconoce el encuadramiento profesional", tanto para las enfermedades profesionales como para aplicar coeficientes reductores que "anticipen la edad de jubilación y que no haya mayores de sesenta años en primera línea de fuego".

"Llevamos desde febrero pidiendo una reunión oficial a la Comunidad sin respuesta. Con Tragsa hemos tenido el último comité de empresa ordinario el 2 de agosto, pero no habido mesa de negociación en ningún momento", añade Villanueva.

"Pedimos una reunión a tres, con Tragsa y la Comunidad de Madrid, que si bien no decide, es la que presupuesta el servicio, la que decide si hay temporalidad o no, y si se aplica o no la Ley estatal del Bombero Forestal", concluye.