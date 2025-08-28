Cataluña, Baleares y C.Valenciana en alerta por lluvias de hasta 40 litros y tormentas

10:18 h

El hombre detenido este jueves por los Mossos d'Esquadra tras obstaculizar el paso del equipo ciclista Israel Premier Tech en una etapa de la Vuelta a su paso por Figueres (Girona) ha pasado esta mañana a disposición judicial, ha informado a EFE una portavoz de la Policía de la Generalitat.

El hombre, de 42 años, formaba parte de un reducido grupo que protestaba por la presencia del equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España ante el 'genocidio' en Palestina y que irrumpió en la carretera con sus pancartas al paso de los ciclistas intentando impedir que continuaran la carrera.

Como consecuencia de esta acción, el hombre fue detenido, a las 17:45 horas de ayer, acusado de originar un grave riesgo para la circulación, de resistencia y desobediencia a la autoridad y de desórdenes públicos. El detenido ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Figueres.

Javier Guillén, director de la Vuelta, condenó este miércoles los "actos de violencia" del grupo de manifestantes que obstaculizaron el paso del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj y anunció que presentarían una denuncia ante la policía.