Cataluña, Baleares y C.Valenciana en alerta por lluvias de hasta 40 litros y tormentas
Sigue la última hora del jueves 28 de agosto:
10:20 h
España está destinando al gasto militar el 2 % de su producto interior bruto durante 2025, según una estimación publicada por la OTAN, lo que mantiene al país entre los aliados que menos proporción de su PIB destina a este área pero supone que España cumple por primera vez con el objetivo de gasto que los miembros de la organización acordaron en 2014 para la década posterior.
En la comparación interanual, según cifras de la Alianza, España ha aumentado su gasto en defensa en un 43,11 %.
10:18 h
El hombre detenido este jueves por los Mossos d'Esquadra tras obstaculizar el paso del equipo ciclista Israel Premier Tech en una etapa de la Vuelta a su paso por Figueres (Girona) ha pasado esta mañana a disposición judicial, ha informado a EFE una portavoz de la Policía de la Generalitat.
El hombre, de 42 años, formaba parte de un reducido grupo que protestaba por la presencia del equipo israelí en La Vuelta Ciclista a España ante el 'genocidio' en Palestina y que irrumpió en la carretera con sus pancartas al paso de los ciclistas intentando impedir que continuaran la carrera.
Como consecuencia de esta acción, el hombre fue detenido, a las 17:45 horas de ayer, acusado de originar un grave riesgo para la circulación, de resistencia y desobediencia a la autoridad y de desórdenes públicos. El detenido ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de guardia de Figueres.
Javier Guillén, director de la Vuelta, condenó este miércoles los "actos de violencia" del grupo de manifestantes que obstaculizaron el paso del equipo Israel Premier Tech en la contrarreloj y anunció que presentarían una denuncia ante la policía.
10:11 h
La Guardia Civil ha detenido a una persona como autora de un delito de incendio forestal intencionado por provocar supuestamente varios incendios, en algunos casos simultáneos, en la madrugada de los días 25 y 26 de agosto en los municipios de San Martín del Pimpollar, Navarredonda de Gredos y Cepeda de la Mora, en la vertiente norte de la abulense Sierra de Gredos.
Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, tras tomarle declaración, el detenido, cuyos datos de filiación no han sido facilitados, será puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Piedrahíta (Ávila), así como de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo, en calidad de detenido.
La detención del presunto responsable de estos fuegos, iniciados de forma intencionada, se ha producido tras la investigación y análisis de los indicios existentes en los puntos de los que surgieron los fuegos.
La detención ha sido realizada por los efectivos del puesto de El Barco de Ávila y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila.
10:07 h
La directora de la agencia de salud pública, Susan Monarez, ha sido destituida tras negarse a dimitir, después de haber recibido ataques por defender posturas procientíficas. Según informa The Guardian, el pasado miércoles, el departamento de salud de Estados Unidos anunció el despido de la que era directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), a través de un comunicado en el que no se especificaba el motivo del despido.
Monarez, cuyo cargo fue confirmado por el senado americano el pasado mes, se enfrentó al secretario de salud, Robert F. Kennedy Jr., al rechazar los cambios radicales en la política de vacunación impulsados por la administración Trump. Esta destitución ha desencadenado la salida del CDC de otros tres cargos de relevancia, entre ellos Demetre Daskalakis, el director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, que ha declarado no poder desempeñar el cargo por "La continua instrumentalización de la salud pública".
09:25 h
La delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó dañada "deliberadamente" durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana, según ha denunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se declaró este jueves "horrorizado" ante esta nueva noche de ataques.
"La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente", dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos. Al menos diez civiles, entre ellos un niño, han muerto esta noche en Kiev como resultado de los ataques rusos de la noche con misiles y con drones, según han informado las autoridades ucranianas.
"El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto", anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros, puesto que las labores de rescate aún continúan.
La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que "mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles" y dijo que el ataque de la pasada madrugada "muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz"
09:05 h
08:50 h
Las recomendaciones para vacunarse de gripe y covid-19, que han coincidido en las últimas cuatro campañas, ya no serán las mismas para la próxima campaña debido a la "escasa circulación" del SarS-Cov-2, aunque sí coincidirán en el tiempo y para algunos grupos de población.
La Comisión de Salud Pública, que integran el Ministerio de Sanidad y las comunidades, han optado por emitir dos documentos de recomendaciones por separado, y no solo uno, como venía haciendo desde 2021, para adaptar mejor la estrategia de vacunación a dos virus que no se comportan igual ni afectan de la misma manera a toda la población.
En la temporada 24/25, la covid ha circulado "a niveles bajos", sin que haya producido ninguna onda epidémica, porque, a diferencia de la gripe, que es un virus estacional, "ha demostrado su capacidad para propagarse durante todo el año" debido a la aparición de nuevas variantes.
Durante el verano, aunque con un ligero repunte en las últimas semanas de julio y principios de agosto, la incidencia apenas ha sido de 64 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria (con los menores de 1 año y mayores de 70 con las mayores tasas), y de 1,7 en los hospitales, que se incrementó significativamente en personas de más de 70.
Tasas muy inferiores a las del mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron 179,8 y 5, respectivamente.
08:33 h
Javier Guillén, director de la Vuelta, ha condenado los "actos de violencia" del grupo de manifestantes en contra de la ofensiva de Israel en Gaza que han obstaculizado este miércoles el paso del equipo ciclista israelí en la contrarreloj por equipos disputada en Figueras (Girona).
Estas personas irrumpieron en la carretera con sus pancartas y detuvieron durante unos segundos el paso del Israel-Premier Tech en plena competición hasta que fueron retirados por los agentes de la Guardia Civil.
"Ha sido un acto de violencia. Unas personas han querido boicotear la carrera impidiendo el paso del Israel. Vamos a presentar una denuncia ante la Policía, no se puede repetir lo que ha pasado", ha señalado Guillén tras la etapa.
Guillén ha comentado que "cualquier reivindicación es respetable por los cauces pacíficos, y no ha pasado nada, pero podía haber pasado. El Israel no es un equipo invitado, ha corrido por sus méritos en el Tour y el Giro, y nada le puede impedir correr la Vuelta".
Por su parte, el equipo Israel-Premier Tech, a través de sus redes sociales, ha condenado el acto de interrupción de su equipo en plena competición y ha mostrado su respeto a las protestas "siempre que se hagan de forma pacífica y sin poner en peligro la seguridad de los corredores".
08:26 h
Román Cuesta, el periodista de Canal Red conocido en redes sociales como Wiesenthal, denunció en la noche del miércoles una agresión en su casa por tres ciudadanos de ultraderecha no identificados, dos hombres y una mujer. En un vídeo difundido por usuarios de X se puede ver a uno de ellos golpear en la cara a Cuesta, y después le rocían con gas pimienta.
"Acaban de presentarse 3 fascistas a la puerta de casa a agredirme, les ha salido mal la cosa y solo han podido rociarme con un spray de gas pimienta. Nipa matones valen. Lo han grabado en video, pero no lo colgarán. No les va a dar puntos que vean como salen corriendo como cobardes", publicó en X el periodista, que trabaja para el medio fundado por Pablo Iglesias.
08:16 h
Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana activarán hoy la alerta naranja (riesgo importante) por tormentas que podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, y además por lluvias de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, estarán con dicha alerta por precipitaciones el prelitoral y litoral de Barcelona, además de la zona de Girona del prelitoral y litoral sur, y asimismo Mallorca, Menorca (Baleares) y el interior sur de Castellón.
Habrá además allí tormentas fuertes, nivel naranja, que en Cataluña y el interior sur de Castellón podrán dejar granizo y rachas de viento muy fuertes, según datos de la Aemet publicados en su web.
La Comunidad Valenciana activará además de la alerta naranja por tormentas y lluvias también avisos por calor aunque en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades) ante temperaturas de hasta 36 grados en el litoral sur de Alicante.
Otras tres comunidades están hoy bajo alerta por lluvias fuertes pero en nivel amarillo, inferior al naranja, con avisos que concluirán al mediodía.
Se trata de Cantabria, Navarra y País Vasco, en donde se acumularán lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.