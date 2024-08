ERC ve una "ofensa" que Puigdemont les culpe de su posible detención y le exigen una disculpa

12:39 h

Los sindicatos de la Policía Nacional Jupol y Agrupación Reformista de Policías (ARP) han rechazado este lunes el reciente acuerdo al que han llegado la organización Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para los cursos de formación en desalojos, ya que consideran que puede suponer un "grave perjuicio" para la institución policial y la democracia.

En concreto, Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada que los agentes con nivel IV de Defensa Personal Policial puedan necesitar para que no sean los sindicatos los que tengan que hacerse cargo de esa formación. Todo ello, con el objetivo de evitar "injerencias externas no deseables en la formación de los agentes".

Según ha expresado la organización sindical mediante un comunicado, el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un "grave perjuicio" para la institución policial ya que los agentes recibirán una "formación no homologada y no baremable".

En la misma línea se ha pronunciado ARP, que considera que el acuerdo supone una "amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos". Por ello, ha pedido que se revisen las subvenciones del sindicato policial.

"Este acuerdo produce en el colectivo y en la sociedad una amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos y al cumplimiento del orden constitucional en el que debe basarse el trabajo de todos los miembros de los cuerpos policiales", ha expresado ARP en una nota.