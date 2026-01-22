CGT convoca una huelga en el sector ferroviario del 9 al 11 de febrero y exige cambios inmediatos

El sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha convocado tres días de huelga —del 9 al 11 de febrero— para reclamar "un cambio inmediato del modelo" que priorice la seguridad de los trabajadores y la ciudadanía, tras los accidentes de los últimos días.

La CGT ha denunciado en un comunicado el "colapso operativo cada vez más evidente" del sistema ferroviario, por lo que apoyará una huelga que ya anunció este miércoles el sindicato de maquinistas Semaf.

El sindicato del sector federal ferroviario ha señalado que este "colapso" se ha provocado por "la liberalización sin control, la externalización masiva y la precarización estructural", una serie de factores que, a juicio de la organización sindical, han comprometido la seguridad ferroviaria.

Por todo ello, han pedido "colocar de nuevo en el centro la seguridad en la circulación, la calidad del servicio y la protección de las condiciones laborales" y reclaman medidas reales, recursos suficientes y el fin de un modelo basado en la rentabilidad por encima de la seguridad.

Este anuncio ocurre un día después de que el sindicato de maquinistas Semaf convocara una huelga para esos mismos días como "única vía legal" que les queda para reivindicar "la recuperación de los estándares de seguridad del sistema" ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

CGT pide no tratar los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) como hechos aislados ni como errores puntuales, pues "son el reflejo de un modelo que ha debilitado la capacidad de prevención, mantenimiento y respuesta ante incidencias".

Así, han denunciado que el modelo pone en riesgo la seguridad y lo que ha ocurrido "no es casualidad, sino consecuencia directa de años de privatización encubierta, abandono de la red convencional y desmantelamiento de medios y plantillas".

Esta situación, ha insistido CGT, no afecta a un único colectivo, sino que compromete a todas las personas que sostienen el ferrocarril: circulación, infraestructura, personal a bordo de los trenes, personal de empresas auxiliares y contratas, junto con el personal de conducción.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la unidad del sector ferroviario: "No es momento de dividir ni de buscar culpables entre trabajadores. La respuesta debe ser colectiva, inmediata y dirigida hacia quienes han tomado decisiones políticas y empresariales que han roto el modelo", han resaltado.

La organización ha recalcado que el pasado 26 de septiembre se le remitió una carta al Ministerio de Transportes en la que se alertaba de la degradación del modelo ferroviario y del impacto directo sobre la seguridad, aunque esa comunicación, han asegurado, no obtuvo respuesta.

"El sistema ferroviario está en plena crisis operativa y reputacional. No vamos a permitir que se siga jugando con la vida de la ciudadanía y de las plantillas. Es momento de actuar y de exigir responsabilidades", han concluido.