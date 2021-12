De la “chorrada” del euskera a invertir en bable: la moción de última hora con la que el PP boicotea los Presupuestos

Saltó la sorpresa en el Senado. Una amplia representación de miembros del Gobierno con el presidente a la cabeza acudía este martes a la Cámara Alta para someterse a la última sesión de control del año y para asistir a la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado. Tras las negociaciones con sus principales socios, especialmente intensas con ERC a cuenta de la ley audiovisual, los de Pedro Sánchez daban por cerrado el capítulo parlamentario de las cuentas con la idea de que acabaran oficialmente refrendadas en el Senado sin necesidad de volver al Congreso.

A primera hora de la tarde del martes, sin embargo, desde la Mesa se daba cuenta de que una de las enmiendas presentadas por Compromís había conseguido los apoyos suficientes como para salir adelante. Se trata de una iniciativa mediante la cual se insta al Ejecutivo a invertir 1,6 millones de euros en la “promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, València, Illes Balears”.

Como se trataba de un voto telemático la Mesa de la Cámara convocó una reunión para revisar la votación. Finalmente se confirmó que, además de los votos favorables de ERC y PNV, la inversión en lenguas cooficiales y regionales había contado con el apoyo del PP, que acabó votando a favor. Al suponer una afección en el gasto presupuestario del Ejecutivo, las cuentas vuelven del Senado al Congreso, donde serán refrendadas en una nueva votación el próximo 28 de diciembre.

“Si no se aprueban hoy se aprobarán pasado mañana. Si esto sirve para que el PP promocione las lenguas cooficiales, bienvenido sea”, dijo Pedro Sánchez tras conocer la noticia y después de la sesión de control. Desde el PP, que lleva semanas de campaña pública contra el sistema de inmersión lingüística en Cataluña a cuenta del caso de Canet y de la producción audiovisual en lenguas cooficiales a cuenta de la negociación con ERC, intentan quitarle hierro a la contradicción: “La enmienda habla de la carta europea que nosotros hemos apoyado siempre”, dijo el portavoz popular, Javier Maroto, tras confirmarse el sentido del voto.

La contradicción del PP

No niega el PP que, en realidad, ese sentido del voto solo tenía como objetivo que los Presupuestos no terminaran de salir adelante este martes. “Hemos hecho todo lo posible y lo que estaba en nuestras manos para que se devolvieran los Presupuestos y para que toda España lo viese. Es la primera vez en la historia que el Senado los devuelve por una enmienda que no estaba en los acuerdos con sus socios”, añadía Maroto triunfante.

El apoyo del PP a la inversión de 1,6 millones de euros para la promoción de lenguas como el bable, el euskera, el catalán o el valenciano llega en mitad de las duras críticas vertidas por los de Pablo Casado a, por ejemplo, el uso del euskera en producciones audiovisuales, algo que el propio líder de la oposición llegó a enmarcar en una larga lista de “chorradas” a las que, a su juicio, se dedicaba el Gobierno en detrimento de otros asuntos más importantes. Sobre el uso de las lenguas cooficiales, el portavoz popular, Teodoro García Egea, criticó hace unos días que “muchos, a partir de ahora, podrán ver 'La Casa de Papel' en catalán pero no estudiar el castellano”.