Una concentración en València pedirá la dimisión de Mazón al cumplirse 10 meses de la dana

08:10 h

La plaza de la Virgen de València será el escenario este viernes por la tarde de la décima movilización para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana cuando se cumplen diez meses de las inundaciones en las que murieron 228 personas en la provincia de Valencia.

Se trata de unas protestas que comenzaron once días después de la tragedia del 29 de octubre y que se han venido celebrando en torno al día 29 de cada mes, convocadas por entidades sociales bajo el lema 'Mazón dimisión' para exigir la marcha del jefe del Ejecutivo valenciano por su "nefasta gestión" de la catástrofe.

Las nueve movilizaciones anteriores han tenido el formato de manifestaciones, de las que ocho se celebraron en la ciudad de València y la última, el pasado 29 de julio, en una de las zonas más afectadas por las riadas, el municipio de Catarroja, ubicado en la conocida como 'zona cero' de la dana.

En esta ocasión, que coincide con un mes de vacaciones, se ha optado por una concentración en el centro histórico de la capital valenciana y junto al Palau de la Generalitat, donde en los últimos meses han acabado varias de las manifestaciones celebradas en València para reclamar la dimisión de Mazón.

El acto comenzará a las 19:30 horas convocado, como las movilizaciones anteriores, por más de doscientas entidades sociales y sindicales, junto a los comités locales de emergencia y reconstrucción, y en esta ocasión pretende brindar además "un homenaje muy especial a todas y cada una de las víctimas".