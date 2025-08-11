El consejero del PP responsable del operativo estaba el domingo de comida en Gijón: "Tenemos la mala costumbre de comer"

El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha justificado este lunes su ausencia durante el incendio de Las Médulas de este domingo debido a que estaba en Gijón como parte de una comitiva política que acudió a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA). Según ha recogido elDiario.es, Suárez-Quiñones ha sido preguntado por este asunto en una rueda de prensa, y ha contestado que se debió a "la mala costumbre de comer a mediodía, una costumbre que algunos cumplimos". "Comer es una obligación para estar en condiciones", ha añadido.

El incendio de Yeres que ha afectado a este paraje, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, lleva activo desde el sábado a las 16.33 horas, pero el alto cargo del PP prefirió continuar con su viaje gastronómico.

En su conversación con los medios, el responsable autonómico de la respuesta de Emergencias, ha quitado peso a su ausencia durante horas del operativo antiincendios y ha explicado que cuando la situación se agravó —porque durante buena parte del domingo parecía que las llamas estaban controladas— se dirigió con su equipo a Castilla y León y él acudió a Ponferrada para reunirse con alcaldes y otros cargos. "Siempre hay alguien que está dispuesto a valorar negativamente todo, pero en este caso va a tener poca razón a la que sujetarse, ha resumido Suárez-Quiñones.