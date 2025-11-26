Cristina Álvarez releva a su hermana Marta como presidenta de El Corte Inglés

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha nombrado este miércoles a Cristina Álvarez como nueva presidenta no ejecutiva del grupo a propuesta de su hermana Marta Álvarez, que ha ocupado este cargo durante los últimos seis años, ha informado la empresa de distribución.

El relevo tendrá lugar el próximo 15 de enero y se produce "en un marco ordenado, estable y de continuidad", ha anunciado en un comunicado la compañía, que hace ahora un mes nombró nuevo director general al ascender a esa posición a Santiago Bau.

Marta Álvarez ha explicado que, tras más de seis años en el cargo de presidenta y la reciente designación de una primera línea ejecutiva, ahora llega el momento de abrir "una nueva etapa" en la presidencia del grupo, que deja tras una "decisión personal y de manera voluntaria".

La hasta ahora presidenta continuará como miembro del consejo y de su Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

El nombramiento ha sido aprobado "por unanimidad" por el Consejo, en una sesión en la que la futura presidenta ha agradecido el "magnífico trabajo" realizado por su hermana durante los últimos seis años.

Una nueva primera línea en la alta dirección

El pasado 29 de octubre, El Corte Inglés nombró nuevo director general a Santiago Bau y le atribuyó responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, tras cesar "de mutuo acuerdo" Gastón Bottazzini como consejero delegado. El grupo de distribución también nombró a Rafael Díaz, hasta ese entonces vicesecretario del Consejo, como nuevo secretario general.

Marta Álvarez ha recalcado que el nuevo equipo de alta dirección, del que ahora también forma parte su hermana Cristina, está preparado para lograr los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030. "Con el esfuerzo de todos hemos conseguido grandes resultados, que han permitido a la compañía encarar el futuro con garantías, siempre con el cliente en el centro, y apoyándonos en el trabajo diario del conjunto de las personas que formamos parte de nuestra empresa", ha comentado la presidenta durante los últimos seis años.