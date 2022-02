Cs forzará una investigación en el Ayuntamiento de Madrid sin descartar moción de censura a Almeida

El Ayuntamiento de Madrid es uno de los pocos gobiernos de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos que sigue en pie. La alianza conformada por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís convive en el Palacio de Cibeles, aunque no siempre lo hace en armonía. Los dirigentes no son ajenos a las tensiones que hay en el seno de sus formaciones, lo que ha contribuido a generar una brecha entre ambos con desautorizaciones, discusiones y sonados desplantes.

El doble rol de alcalde y portavoz nacional del PP no gusta a la vicealcaldesa y en alguna ocasión esta ha tenido que frenar los intentos del equipo del alcalde por atraer a ediles de su grupo hacia el PP. "El hecho de que sea portavoz nacional del PP trae consecuencias, pero los madrileños no tienen que pagar esto", lamentó Villacís este jueves.

Almeida, por su parte, ve amortizado el proyecto de Ciudadanos y confía en gobernar en solitario los próximos comicios y poner fin al matrimonio político que mantiene con Villacís. "El alcalde no la soporta", aseguran fuentes conservadoras a este periódico. "Génova sí que la quiere fichar, pero él prefiere tenerla lejos", prosiguen.

En este contexto, la guerra desatada entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección del PP, capitaneada por Pablo Casado, podría tener repercusiones de calado en el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes de la dirección de Cs admiten a infoLibre que "todos los escenarios están abiertos'', incluida la posibilidad de una moción de censura. Sin embargo, prefieren no adelantar acontecimientos hasta esclarecer lo ocurrido a través de una comisión de investigación o con informaciones periodísticas acreditadas.

"Si se prueba que ha habido desembolsos ilícitos de dinero no podemos hacer la vista gorda", añade una segunda voz. "Donde nosotros estamos, el PP no puede actuar impunemente", sintetiza un tercero. A diferencia de los parlamentos autonómicos en el consistorio madrileño no puede haber un adelanto electoral, por lo que Almeida no podría jugar esa baza. Y esto deja la pelota en el tejado de Villacís.

Todo comenzó en la noche del miércoles. Pasadas las 22 horas la vicealcaldesa mantuvo una conversación telefónica con el alcalde después de leer en la prensa una noticia que vinculaba al consistorio de la capital con un presunto caso de espionaje sobre el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso. Un espionaje que, según publicaron El Confidencial y El Mundo, se hizo con fondos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) bajo las órdenes de Génova 13. El objetivo era intentar acreditar el posible cobro de comisiones del hermano de Ayuso a cambio de contratos públicos.

Almeida admitió que tuvo conocimiento de ese supuesto encargo a mediados de diciembre, por lo que decidió poner en marcha una investigación sobre la cuestión que, según el alcalde, concluyó que no hubo reunión, ni encargo ni contrato. El conservador, que no admitió preguntas en calidad de portavoz del PP, negó la implicación de Ángel Carromero, uno de los hombres de confianza de Génova e integrado en el círculo de confianza del alcalde. Horas más tarde Carromero presentaba su dimisión.

Villacís aboga por investigar "hasta las últimas consecuencias"

La comparecencia de Begoña Villacís ante los medios llegó después de verse la cara con Almeida en una Junta de Gobierno marcada por la tensión. La vicealcaldesa no dio por cerrado el caso y aseguró que se investigaría "hasta las últimas consecuencias" porque las supuestas pesquisas realizadas por parte del equipo del alcalde habían dejado a Ciudadanos "al margen".

“En esta empresa hay consejeros de Ciudadanos. Es más, el vicepresidente también es de nuestro partido. Ninguno de ellos está tranquilo. Queremos conocer qué es lo que se ha podido producir. El PP ha estado investigando estos hechos, pero quiero recordar que hay consejeros de Ciudadanos que no se han enterado, entonces nosotros no lo damos por cerrado".

El vicepresidente de EMVS es Mariano Fuentes, consejero del partido naranja, que ya ha solicitado la convocatoria urgente e inmediata del consejo de administración de la empresa pública este viernes. Según trasladan fuentes del partido a este periódico la mala relación entre Fuentes y Borja Carabante (PP), encargado de Movilidad y Medio Ambiente y persona de la máxima confianza de Carromero y Génova, es palpable desde hace meses.

El Confidencial ha revelado que Carabante se desplazó a la EMVS a principios de enero para efectuar una inspección restringida de la contabilidad interna del ente público. Una auditoría que tenía como único propósito desplazar toda responsabilidad a ese organismo público y generar evidencias de que el Ayuntamiento de Madrid había actuado de forma diligente ante una sospecha tan grave.

"Esto era un Gobierno que trabajaba con lealtad", destacó este jueves la vicealcaldesa. "No vamos a permitir que las guerras internas del PP y los cubos de suciedad que se echen unos a otros nos manchen". En Ciudadanos aseguran que la confianza entre ambos se ha acabado de romper tras este episodio. "No me ayuda a confiar", confirmó ella. "Esto se ha hecho muy mal. Génova y el PP tienen que poner un límite".

Una comisión de investigación impulsada por la oposición

La portavoz de Recupera Madrid, Marta Higueras, fue la primera en anunciar que su grupo había registrado una moción de urgencia de cara al Pleno del próximo martes para crear una comisión de investigación en la que analizar este presunto espionaje a la presidenta madrileña.

"El alcalde Almeida debe comparecer a petición propia en el Pleno del próximo martes y debe hacer pública la supuesta investigación interna que se llevó a cabo desde la EMVS y aclarar quién la realizó, quién la encargó y cuáles son las conclusiones", apostilló Rita Maestre, líder de Más Madrid.

Por su parte, los concejales socialistas en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Barrero y Ramón Silva registraron a mediodía una petición para que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción investigue el presunto espionaje.